가족 건강 줄줄이 비상…박서진, 불면증 재발

가수 박서진이 어머니의 건강 이상 소식에 깊은 불안에 빠진다.

7일 오후 10시35분 방송되는 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'에서는 불면증을 겪는 박서진의 일상이 그려진다.

그는 "엄마가 어느 날부터 목소리가 안 나오더라. 쇳소리가 날 정도였다. 목에 혹이 있어 병원에 갔는데, 갑상선암도 의심이 된다며 조직검사를 권하셨다. 머리를 한 대 맞은 느낌이었다"고 털어놓는다.

자궁경부암 완치 판정을 받은 지 2년 만에 또다시 전해진 소식에, 박서진은 과거 투병 시절을 떠올리며 불안을 드러낸다.

여기에 아버지의 뇌혈관 질환과 동생 효정의 건강 문제까지 겹치며 걱정이 커졌고, 최근 불면증이 다시 심해졌다고 고백한다.

깊은 밤, 야식을 먹던 효정을 본 박서진은 걱정 어린 말을 건넸지만 대화는 점점 격해졌다. 결국 효정은 집을 나가겠다고 선언하고 버스 정류장에서 눈물을 흘린다.

이 소식을 들은 부모님까지 삼천포에서 급히 상경한다.

한편 '살림남'은 28일부터 매주 토요일 오후 9시20분으로 방송 시간이 변경된다.

<뉴시스>