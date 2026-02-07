“폭락은 세일이라더니…” 비트코인 팔아치운 ‘부자 아빠’의 변심

7만 달러 선 붕괴에 로버트 기요사키도 “일부 매도” 고백

가상화폐 시가총액 1위 종목인 비트코인이 7만 달러 선까지 무너지면서 추락을 거듭하고 있는 가운데, 로버트 기요사키가 비트코인을 일부 매도했다고 밝혔다.

SNS 캡처

기요사키는 6일 X(옛 트위터)를 통해 “나는 비트코인과 금을 일부 팔았다”며 “금과 비트코인의 새로운 바닥 가격이 나올 때까지 인내심을 갖고 기다리고 있으며 그때가 오면 다시 살 수도 있다. 다시 사는 날 X에 게시물을 올리겠다”고 밝혔다.

그는 “은이 74달러, 금이 4000달러가 되면 더 살 것이다. 이더리움은 지금은 충분히 보유하고 있다”며 “나중에 더 살 것”이라고도 말했다.

그러면서 기요사키는 “진짜 문제는 연준(Fed)과 무능한 지도자들, 그리고 가짜 달러를 이용해 우리를 속이는 범죄자 같은 금융가들”이라면서 “험난한 앞날이 예상된다”고 덧붙였다. 자산 가격 하락의 원인을 개별 종목의 문제가 아닌 거대 금융 시스템의 부실로 돌린 셈이다.

기요사키는 지난 2일만 해도 “금, 은, 비트코인 시장이 폭락했다”며 “나는 현금을 손에 쥔 채 이 세일 가격에 금, 은, 비트코인을 더 사기 시작할 순간을 기다리고 있다”고 밝힌 바 있다. 일주일도 채 되지 않아 입장을 바꾼 셈이다.

당시 그는 “월마트에서 세일이 열리면 가난한 사람들은 몰려가서 사고, 또 사고, 또 산다”며 “그런데 금융자산 시장이 세일을 할 때, 즉 폭락(CRASH)이 오면 가난한 사람들은 팔고 도망치지만, 부자들은 몰려들어 사고, 또 사고, 또 산다”고 밝혔다. 그는 “당신은 무엇을 할 것인가”라고 반문하기도 했으나, 정작 본인이 매도 버튼을 눌렀다는 소식에 투자자들 사이에서는 실망 섞인 목소리도 나온다.

기요사키의 이러한 행보는 현재 시장의 변동성이 전문가조차 예측하기 힘들 만큼 불안정함을 의미한다.