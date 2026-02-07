“까치까치 설날, 장바구니가 가볍다”...유통家, 파격 할인 경쟁 후끈

롯데온·11번가·G마켓·SSG닷컴, 각양각색 프로모션으로 고객 공략

설 명절을 앞두고 유통업계가 아동 한복부터 반려동물 간식, 외식 e쿠폰, 명절 선물세트까지 폭넓은 기획전을 잇달아 선보이며 명절 수요 잡기에 나섰다.

롯데온 제공

7일 유통업계에 따르면 롯데온은 오는 10일까지 예가한복 신상 룩북 행사를 진행한다. 설 명절을 맞아 아이들이 편하게 입을 수 있는 한복을 중심으로 예가한복과 더예한복 상품을 선보이며, 행사 기간 동안 10% 중복 할인 쿠폰을 제공한다. 또한 이달의 키즈모델들이 참여한 실착 후기 콘텐츠를 통해 생동감 있는 쇼핑 경험을 선사한다.

뷰티와 반려동물 관련 혜택도 풍성하다. 롯데온은 오는 8일까지 아베다와 스킨수티컬즈 등 프리미엄 뷰티 브랜드 오픈런 행사를 열고 단독 구성 상품과 최대 15% 할인, 사은품 증정 혜택을 마련했다.

11번가는 반려동물과 함께 명절을 보내는 ‘펫팸족’을 위해 오는 8일까지 로얄캐닌, 하림펫푸드 등 인기 브랜드 상품을 최대 20% 할인 판매한다. 사료와 간식은 물론 반려동물용 기저귀와 미끄럼 방지 패드 등 필수 잡화까지 합리적인 가격에 만나볼 수 있다.

외식 수요를 겨냥한 e쿠폰 할인도 눈에 띈다. G마켓과 옥션은 샤브올데이 금액권을 10% 할인 판매하며, 메가MGC커피 쿠폰은 최대 20%까지 선착순 할인한다. 특히 오는 9일부터는 생어거스틴 6만원권을 40% 할인된 파격가에 선보여 연휴 기간 외식을 계획하는 소비자들의 관심을 끌 전망이다.

SSG닷컴은 이마트 점포를 거점으로 한 ‘쓱배송’ 선물세트 본매장을 운영한다. 행사카드 결제 시 최대 50% 할인 또는 5% SSG머니 적립 혜택을 제공해 과일, 수산물 등 신선식품을 신선하고 저렴하게 받아볼 수 있게 했다.

이러한 유통업계의 대대적인 기획전은 치솟는 물가 속에서 소비자들이 조금이라도 실속 있게 명절을 준비할 수 있음을 의미한다.