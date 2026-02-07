만삭 동생과 태교여행 간 혜리 "이제 곧 이모 된다"

가수 겸 방송인 혜리가 만삭 동생과 일본으로 태교여행을 떠났다.

혜리는 6일 자신의 유튜브 채널에서 동생인 인플루언서 이혜림과 일본 여행을 갔다. 이혜림은 최근 소셜미디어를 통해 임신 30주차라고 알린 적이 있다.

혜리는 임신부 배지를 차고 온 동생을 보며 "배지 들고 비행기에 1등으로 탑승한 내 동생"이라고 말했다.

일본 도쿄에 도착한 혜리는 숙소도 공개했다.

그는 "지금 방보다 더 좋은 방을 예약하려 했는데 너무 비쌌다. 이 호텔체인은 우리나라에는 없고 전 세계에 8~9개 밖에 없다고 하더라. 나도 좋은 호텔을 많이 다녀봤지만 확실히 다르긴 다르다"고 말했다.

혜리는 동생과 함께 일본 유명 육아용품 전문점을 찾았다. 혜리는 "지옥철을 뚫고 아기 용품 파는 곳에 온 이유는 제가 곧 이모가 되기 때문"이라고 했다.

이어 "곧 태어날 삐약이를 위해 선물을 사러 왔다. 사실 우리는 아무것도 모르는 예비엄마와 예비이모라서 어떻게 사야 할지 모르겠다"고 말했다.

두 사람은 각종 블로그를 참고하며 쇼핑을 했다. 혜리는 "난생처음 자기 옷 쇼핑 안 하고 다른 걸 쇼핑하는 내 동생"이라고 말했다.

