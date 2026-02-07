친한계 겨냥했나?…국민의힘 윤리위, 배현진 징계 절차 돌입

한동훈 전 대표 제명 이후 불붙은 국민의힘 내부 갈등이 다시 수면 위로 떠올랐다. 이번에는 서울시당위원장인 배현진 의원이 윤리위원회 징계 대상에 오르면서다. 당권파와 친한계 간 충돌이 단순한 의견 대립을 넘어 징계 국면으로 번지는 모양새다.

배현진 국민의힘 의원이 지난달 7일 서울 여의도 국회 소통관에서 취재진과 대화하고 있다. 뉴스1

7일 정치권에 따르면 윤리위는 전날 윤민우 중앙윤리위원장 주재로 회의를 열고 배 의원 징계 안건을 논의했다.

배 의원은 지난달 30일 윤리위에 제소된 것으로 전해졌다. 제소 사유로는 배 의원이 한동훈 전 대표 제명 반대 입장을 서울시당 전체 의사인 것처럼 외부에 알렸다는 내용 등이 포함된 것으로 알려졌다. 배 의원은 서울시당위원장이다. 한 전 대표 제명 이후 장동혁 국민의힘 대표 등 당 지도부를 공개적으로 비판한 점도 징계 사유로 거론됐다.

중앙윤리위는 배 의원에게 징계 절차 개시 사실을 공식 통보할 예정이다. 소명 절차를 거쳐 최종 징계 수위를 결정할 것으로 보인다.

이번 조치는 한 전 대표 제명 이후 당권파와 친한계 간 대립이 격화되는 상황에서 이뤄졌다.