“내 가족이 탄 지하철인데…” 흉기 든 괴한 목덜미 낚아챈 ‘용감한 해경’의 10분

시민 2명 부상 막은 해경의 헌신, 경찰 포상 검토 중… “국민 위해 봉사할 것”

중부지방해양경찰청 소속 윤상근 경장(39)의 용기 있는 행동이 뒤늦게 알려져 시민들 사이에 큰 울림을 주고 있다.

중부해경청 항공단 김포고정익항공대 소속 윤상근 경장. 중부지방해양경찰청 제공

7일 해양경찰 등에 따르면 윤 경장은 지난 4일 오후 7시쯤 김포골드라인 김포공항역 고촌역 방면 승강장에서 흉기를 들고 소란을 피우던 70대 남성 A 씨를 발견했다.

A 씨는 승강장에서 다른 승객들과 실랑이를 벌이다 제지에 나선 안전요원에게 흉기를 들이밀며 위협한 것으로 파악됐다.

당시 현장에 있던 윤 경장은 또 다른 시민 1명과 함께 A 씨가 들고 있던 흉기를 낚아챈 뒤 넘어뜨리고, 팔을 뒤로 젖히는 방식으로 약 10분간 제압을 이어갔다.

윤 경장은 A 씨의 상체를 무릎으로 눌러 제압한 상태를 유지하며 경찰이 도착할 때까지 현장을 지켰다.

이후 경찰은 A 씨를 특수협박 혐의로 현행범 체포하고 현장에서 흉기 2점을 압수했다.

만취 상태였던 A 씨는 경찰 조사에서 "술에 취해 기억이 나지 않는다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

윤 경장은 "출퇴근길에 자주 이용하는 지하철인데, 시민과 안전요원에게까지 흉기를 들이대는 모습을 보고 즉시 뒤쪽으로 접근했다"며 "순간적으로 흉기를 제압한 뒤 경찰이 올 때까지 몸으로 눌러 통제했다"고 말했다.

그러면서 "많은 분들이 다치지 않아 다행이고, 국민을 위해 봉사하는 해양경찰관이 되겠다"고 덧붙였다.

경찰은 A 씨 검거를 도운 윤 경장 등 시민 2명에게 포상을 검토하고 있다.