주진우 “이재명, 비거주 분당 아파트 왜 안 파나... 정책 신뢰한다면 즉시 매각해야”

양다훈 기자 yangbs@segye.com
국민의힘 주진우 의원. 주진우 의원실 제공

 

국민의힘 주진우 의원이 7일 이재명 대통령을 향해 실거주하지 않는 분당 아파트를 즉시 매각하라고 촉구하며 부동산 정책의 언행 불일치를 비판했다. 앞서 이 대통령은 지난 5일 SNS를 통해 “주거용이 아니면 똘똘한 한 채로 갈아타기도 안 하는 것이 이익일 것”이라며 비거주 목적의 주택 보유에 강력한 경고 메시지를 보낸 바 있다.

 

주 의원은 이날 자신의 페이스북에 “이 대통령의 분당 아파트는 비거주가 명백하다”며 “이재명표 부동산 정책을 진짜 신뢰한다면 즉시 분당 아파트를 팔고 퇴임 때 사면 된다”고 지적했다. 이 대통령이 보유한 경기도 성남시 분당구 수내동 양지마을 금호1단지 아파트는 최근 재건축 선도 지구로 지정되며 시장의 큰 관심을 받는 곳이다. 주 의원은 이 대통령이 과거 2023년에 해당 아파트를 24억 원에 매물로 내놓았다가 슬그머니 거둬들인 점을 언급하며 “시세 차익을 노리고 재건축 동의도 했다”는 의혹을 제기했다.

 

또한 주 의원은 “이재명 정부는 서울 전역과 경기도 12곳을 토허제로 묶고 실거주를 의무화했다”며 “실거주자만 집을 살 수 있도록 한 것”이라고 강조했다. 정부가 투기 억제를 위해 강력한 규제 정책을 펼치는 상황에서 국정 책임자가 비거주 상태로 재건축 수혜 단지를 보유하는 것은 정책 방향과 배치된다는 논리다. 그는 “솔선수범해야 할 대통령 본인만 예외인가”라고 반문하며 “실거주하지 않으면 집을 팔아 집값 안정에 일조해야 한다”고 덧붙였다.

 

국민의힘 조용술 대변인 역시 논평을 통해 비판에 가세했다. 조 대변인은 이 대통령이 최근 서울 집값 폭등과 1극 체제의 한계를 언급한 것에 대해 부동산 가격 폭등의 책임이 있는 정권이 남 일처럼 말하는 것은 국민 기만이라고 평가했다. 또한 이 대통령 부부 소유의 주택이 지난 1년 사이 6억 원의 시세 차익을 올렸다는 점을 언급하며 정책의 자착적 언변을 문제 삼았다.

양다훈 기자

