김광규 "유재석 자식 축의금 100만원" 하하 "완전 비즈니스"

배우 겸 방송인 김광규가 코미디언 유재석 아들·딸이 결혼하면 축의금으로 100만원을 내겠다고 했다.

김광규는 7일 방송한 MBC TV 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서 축의금 얘기를 했다.

김광규는 "엄마가 잔소리 한다. 유재석한테 얻어먹지 말고 좀 사라고 하더라"며 자신이 커피를 사겠다고 했다.

이 얘기를 들은 유재석과 멤버들은 커피와 함께 빵까지 골라 김광규를 당황하게 했다.

함께 커피를 마시던 중 결혼 얘기가 나오자 주우재는 김광규에게 축의금을 보통 얼마나 하냐고 물었다.

김광규는 "얼굴만 알면 10만원, 같이 방송한 사이면 30만원을 냈다"고 했다.

주우재는 김광규의 축의금에 다소 실망하며 "난 형님이 결혼하면 0 6개를 생각했다"고 말했다. 백만원대를 생각했다는 얘기였다.

그러자 김광규는 "부담스럽다"고 했다.

이번엔 하하가 김광규에게 유재석 아이들이 결혼하면 축의금을 얼마나 할 거냐고 물었다.

그러자 김광규는 "100만원"이라고 했고, 재차 유재석이 은퇴한 상태면 얼마를 하겠냐는 질문에 "그러면 30만원"이라고 해 웃음을 자아냈다.

하하는 "완전 비즈니스다"라고 했다.

<뉴시스>