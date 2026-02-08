2026 식품 트렌드 석권한 ‘혼밥+웰니스’…1인가구 겨냥한 건강 간편식 열풍

최근 MZ세대 사이에서는 단순히 굶거나 참는 고통스러운 다이어트 대신, 즐겁게 건강을 관리하는 ‘헬시 플레저’가 하나의 문화로 뿌리내렸다. 식품업계의 화두는 단연 ‘혼웰식(혼밥+웰니스)’다. 혼자 먹더라도 건강과 행복, 신체적 균형을 모두 챙기겠다는 이 야무진 트렌드에 발맞춰 간편하면서도 영양가 높은 먹거리들이 우리 식탁을 공략하고 있다.

사조대림 제공

8일 농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사가 공동 주최한 ‘2026 식품외식산업 전망’에서 공개된 자료에 따르면, 국내 식음료 트렌드로 혼밥과 웰니스 중심의 간편식인 ‘혼웰식’이 선정됐다. 웰니스는 웰빙(well-being), 행복(happiness), 건강(fitness)을 결합한 개념으로, 신체와 정신은 물론 사회적으로도 건강한 상태를 의미한다. 1인 가구 증가와 일상에서도 영양을 챙기려는 트렌드가 부상하면서, 식품업계 역시 건강한 간편식 제품을 잇따라 선보이고 있다.

사조대림은 ‘혼웰식’ 트렌드에 부합하는 다양한 간편식 라인업을 통해, 건강식을 추구하는 1·2인 가구 선택의 폭을 넓히고 있다.

가장 기본에 충실한 단백질 식품을 찾는다면 ‘사조안심 닭가슴살’ 제품을 추천한다. 제품은 국산 닭가슴살을 사용해 담백하고 부드러운 식감을 구현했으며, 닭가슴살 본연의 맛을 살렸다. 또한 ‘사조안심 닭가슴살’은 △마일드 △훈제 △블랙페퍼 총 3가지 종류로 구성돼 있어 소비자 기호에 맞게 선택할 수 있다. 여기에 해동 과정 없이 바로 데워서 섭취할 수 있어 바쁜 현대인에게 고단백 간편식으로 안성맞춤이다.

담백한 닭가슴살에 소스와 함께 즐기기에 사조대림의 ‘샐러드 닭가슴살’이 적합하다. 제품은 닭가슴살에 채소와 매콤달콤한 살사소스를 곁들여 완성했다. 담백한 닭가슴살에 풍미를 더했으며, 다채로운 맛의 조합이 돋보여 단독 메뉴로도 활용할 수 있다. 또한 닭가슴살을 결대로 찢어 담아 별도의 손질 없이 간편하게 섭취할 수 있고, 영양까지 한 번에 챙길 수 있어 건강한 간편식으로 제격이다.

‘사조안심 닭가슴살 직화스테이크’는 직화 방식을 반영해 깊은 풍미를 강조했다. 직화로 구워 겉은 노릇하게 구워져 맛의 깊이를 더하고, 속은 육즙이 가득해 촉촉하면서도 부드럽고 쫄깃한 식감을 극대화시켰다. 또한 블랙페퍼를 더한 제품도 함께 마련돼 있어 담백한 맛에 알싸한 맛으로 포인트를 더했다.