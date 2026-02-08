“이젠 내 입맛대로 조각조각”…유통家, ‘픽셀 라이프’ 트렌드에 라인업 세분화 열풍

사람들이 우르르 몰려가는 유행을 따라가던 시대는 지났다. 이제는 ‘모두가 좋아하는 것’보다 ‘지금 나에게 꼭 필요한 것’이 소비의 가장 큰 기준이 되고 있다. 최근 식품업계가 제품 라인업을 마치 퍼즐 조각처럼 촘촘하게 나누기 시작한 이유도 바로 여기에 있다.

네스프레소 제공

실제로 서울대학교 소비트렌드분석센터가 발표한 <트렌드코리아 2026>에서는 사람들이 거대한 유행을 따르기보다, 픽셀처럼 잘게 쪼개진 기준으로 소비하는 현상을 ‘픽셀 라이프(Pixel Life)’로 정의하며 새로운 소비 트렌드로 제시했다. 소비의 기준이 타인이 아닌 나를 중심으로 이동하고 있음을 보여주는 대목이다.

개인화된 소비 기준이 신제품에도 반영되며, 시간(Time)·장소(Place)·상황(Occasion)에 맞춰 선택할 수 있도록 라인업을 확장한 ‘T.P.O 식음료’가 주목받고 있다. 섭취 시간과 컨디션에 따라 고를 수 있도록 커피의 카페인 함량을 다양화하는 한편, 외출 시 휴대가 용이한 소용량부터 가정 내 소비에 적합한 대용량까지 용량의 선택지를 넓히는 등 라인업 확장의 기준도 한층 다각화되는 모습이다.

8일 유통업계에 따르면 프리미엄 커피 브랜드 네스프레소(Nespresso)는 오랜 시간 국내 소비자에게 사랑 받아온 커피 ‘멜로지오’의 카페인 함량을 높인 ‘멜로지오 고’를 출시했다. 이를 통해 디카페인부터 카페인 함유량을 높인 옵션까지 아우르는 ‘멜로지오’ 3종 라인업을 완성하며, 시간과 상황, 컨디션에 따라 커피를 선택할 수 있는 폭을 넓혔다.

'멜로지오'는 브라질과 과테말라를 중심으로 한 아메리카산 아라비카 원두를 조화롭게 블렌딩해 부드러운 바디감과 꿀같이 달콤한 비스킷 풍미가 특징인 캡슐이다. 새롭게 추가된 '멜로지오 고'는 기존 멜로지오의 풍미는 그대로 유지하면서, 카페인 함유량을 높여 보다 또렷한 에너지가 필요한 순간에 적합한 선택지로 제안된다.

외부에 간편하게 들고나가거나 집에서 넉넉하게 즐기기 좋도록 용량을 다양화한 음료도 있다.

일화는 '일화차시 호박팥차'를 340mL 캔으로 출시했다. 일화차시 호박팥차는 국산 볶은 팥과 늙은 호박을 최적의 비율로 배합해 고소한 풍미를 살린 블렌딩 티 음료로, 카페인과 칼로리, 당류를 모두 배제해 생수 대용으로도 부담 없이 즐길 수 있는 것이 특징이다. 기존 500mL 페트병 단일 규격으로 운영하던 일화차시 호박팥차를 340mL 캔으로 확장하며, 차 음료 시장 내 경쟁력을 강화하고 소비자 접점을 넓힌다는 전략이다.

풀무원녹즙은 요거트 발효유 ‘식물성유산균 쌀’의 대용량 제품을 선보였다. 식물성유산균 쌀은 국내산 쌀즙과 식물성 유산균을 담아 공복에도 부담 없이 마실 수 있는 것이 특징이다. 2012년 출시한 이후 재작년 쿠팡 등의 온라인 채널에서 번들(묶음) 구성으로 선보인 이래, 약 2년 만에 출시 초기 월평균 판매량보다 20배 가까이 판매량이 증가하며 소비자들에게 큰 호응을 얻고 있다. 이러한 성장세를 반영해 풀무원녹즙은 기존 150ml 제품에서 500ml로 용량을 키운 대용량 제품을 새로 선보였다.

건강 상태를 위해 당 섭취를 조절하는 시기의 소비자들을 위한 저당 버전의 제품도 인기다.

오리온은 밸런타인데이 시즌 한정판으로 당 부담을 줄인 '투유 저당'을 출시했다. 투유 저당은 당 함량을 방울토마토 4알 분량으로 설계했다. 제품 한 개를 다 먹어도 섭취 당은 2g에 불과한데, 이는 시중 판매되는 초콜릿의 평균 당 함량 보다도 80% 이상 낮은 수준이다. 30%가 넘는 카카오 함량으로 카카오 특유의 진한 농도감과 쌉쌀한 여운이 자연스럽게 어우러지는 맛을 완성했다.

샘표는 당은 확 줄이고 추억의 분식집 맛은 그대로 살린 ‘매콤달콤 학교앞 떡볶이 양념 저당’을 출시했다. 이번 제품은 100g당 당 함량이 2g에 불과하다. 기존 양념 대비 당류를 94%나 줄이면서도 고춧가루를 넣어 깔끔한 매운맛을 살렸다. 떡과 어묵 등 좋아하는 재료만 준비하면 다른 양념을 추가하지 않고도 혈당 스파이크 걱정을 덜어낸 맛있는 떡볶이를 만들 수 있다.