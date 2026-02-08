[올림픽] "한국, 금메달 3개로 15위…임종언·김길리 등 우승 전망"

한국이 7일 개막한 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 금메달 3개를 따내 메달 순위 15위에 오른다는 전망이 나왔다.



미국 스포츠 전문 매체 스포츠일러스트레이티드(SI)가 8일 발표한 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 메달 전망에 따르면 우리나라는 금메달 3개와 은메달 2개, 동메달 2개를 획득해 메달 순위(금메달 수 기준) 15위에 오를 것으로 예상됐다.



금메달은 쇼트트랙 남자 1,000ｍ 임종언(고양시청), 여자 1,500ｍ 김길리(성남시청), 남자 5,000ｍ 계주에서 나올 것으로 예상됐다.

2026 제25회 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에 참가하는 쇼트트랙 김길리가 30일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 출국하기 전 취재진과 인터뷰하고 있다.

은메달 2개는 쇼트트랙 여자 1,500ｍ 최민정(성남시청)과 혼성 2,000ｍ 계주에서 획득하고, 여자 컬링과 쇼트트랙 여자 3,000ｍ 계주는 동메달 후보로 지목됐다.



이는 지난 4일 캐나다 스포츠 정보 분석업체 쇼어뷰 스포츠 애널리틱스(SSA)가 한국 성적을 금메달 3개, 은메달 2개, 동메달 2개로 종합 14위가 될 것이라고 했던 예측과 비슷한 결과다.



다만 세부 내용에서는 SSA는 금메달 후보로 스키 스노보드 여자 하프파이프 최가온(세화여고), 쇼트트랙 여자 1,500ｍ 김길리, 여자 3,000ｍ 계주를 꼽았다.



SSA는 SI가 금메달 후보로 꼽은 임종언은 6위, 동메달 후보로 꼽은 여자 컬링은 4위로 예상했다.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 개막일인 6일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 대표팀 임종언이 훈련하고 있다.

또 남자 5,000ｍ 계주는 은메달로 전망했다.



반면 SI는 최가온은 아예 메달권에 올려놓지 않아 차이를 보였다.



SI는 스키 여자 스노보드 하프파이프에서 시미즈 사라(일본)가 금메달을 차지하고, 클로이 김(미국) 은메달로 예상했다.



SI의 나라별 예상 순위를 보면 노르웨이가 금메달 16개로 종합 1위에 오르고 미국이 12개로 2위, 일본이 9개로 3위에 오르는 것으로 돼 있다.



캐나다 업체인 SSA는 노르웨이(금 14개), 미국(금 13개), 독일(금 12개) 순이었고, 일본은 금메달 5개로 11위에 오를 것으로 예상했다.

<연합>