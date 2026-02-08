오세훈 “李대통령 부동산 정치, 선거 앞두고 한두 달짜리”

오세훈 서울시장이 6일 오후 서울 중구 서울시청사 지하 공간에 마련된 '내 친구 서울 서울갤러리'에서 작성한 방명록을 걸고 있다. 뉴시스

오세훈 서울시장은 이재명 대통령의 강경한 부동산 발언에 대해 “부동산 정치를 하고 있다”고 비판했다.

오 시장은 지난 7일 방영된 TV조선 '강적들'에서 이같이 밝히면서 "원래 한 두 달 정도 효과가 있다. 자신이 없어서 저러시는 것이다. 다 저게 두 달짜리라는 것을 아니까 목소리를 높이시는 것"이라고 주장했다.

그는 "그때가 지방선거와 어느 정도 시기가 일치한다"며 "항상 시장은 정책 설계자 의도대로만은 움직이지 않는다. 이번에도 아마 단기간인 2~3개월 지나고 나면 오히려 더 집값을 자극하는 방향으로 움직이지 않을까"라고 말했다.

이어 "참고로 말씀드리면 서울의 유주택자가 48% 되고 2주택자가 12%, 3주택 이상이 3% 정도 된다"며 "그중에서 이런저런 사정 때문에 도저히 물량을 내놓을 수 없는 분들도 계시고 하기 때문에 그렇게 오래 지속하기는 어렵다"고 했다.

그러면서 정부가 용산국제업무지구 주택 공급 물량을 8000세대에서 1만 세대로 늘린 데 대해서는 "8000가구를 지어도 닭장 아파트가 되는데 거기에 욕심을 부려서 2000가구를 더 얹으면 거기에 초중고등학교가 들어가야 된다. 땅을 또 별도로 마련해서 학교를 넣어야 된다"며 "그러면 오히려 일이 늦어져서 원래 계획보다 2년이 순연된다. 그게 과연 지혜로운 결정이냐"라고 비판했다.