‘쿼드 갓’이 50년 만에 되살린 금단의 ‘백 플립’

50년 동안 사라졌던 금단의 기술이 세계 정상급 선수의 발끝에서 재현됐다.

일리야 말리닌(22·미국)은 7일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 피겨스케이팅 단체전 남자 싱글 쇼트프로그램에서 1977년 이후 사실상 사라졌던 기술 ‘백플립(공중 뒤돌기)’에 성공했다.

미국 남자 피겨스케이팅 국가대표 일리야 말리닌이 7일(현지시간) 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 단체전 남자 싱글 쇼트프로그램에서 공중에서 뒤로 도는 기술 백플립에 성공했다. 신화 연합뉴스

말리닌은 현재 세계 남자 피겨스케이팅 랭킹 1위인 정상급 선수다. 빼어난 쿼드러플(4회전) 실력으로 ‘쿼드 갓(4회전의 신)’으로 불리는 그는 이날도 쿼드러플 플립, 트리플 악셀 등 고난도 기술을 연달아 선보였다. 마지막 기술만 남긴 그는 다시 한 번 뛰어올랐고, 다시 한 번 회전했다. 하지만 이번엔 좌우가 아닌 위아래였다. 50년 전 대회를 마지막으로 금지됐던 백플립이었다. 백플립에 성공한 말리닌은 총 98.00점을 받아 카기야마 유마(일본∙108.67점)에 이은 2위를 기록했다.

백플립은 지난 1976 인스부르크 때 올림픽에서 등장했다. 당시 테리 쿠비츠카(미국)가 이를 얼음 위에서 성공시켰다. 하지만 국제빙상연맹(ISU)은 부상 위험을 이유로 1977년 곧바로 백플립을 금지했다. 이를 무시하고 기술을 시도하는 경우엔 감점까지 주어졌다. 1998 나가노 때 수리야 보날리(프랑스)가 감점을 감수하고 백플립을 실행했다. 아프리카계 선수로 ‘피겨스케이팅을 백인과 아시아 선수들이 독식했다’고 주장해 온 그는 은퇴 대회였던 나가노에서 백플립을 저항의 의미로 사용했다.

미국 남자 피겨스케이팅 국가대표 일리야 말리닌이 7일(현지시간) 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 단체전 남자 싱글 쇼트프로그램에서 공중에서 뒤로 도는 기술 백플립에 성공했다. AP 연합뉴스

말리닌이 금지됐던 백플립을 재현한 것은 ISU가 생각을 바꿨기 때문이다. ISU는 2024년 백플립을 다시 공식 기술로 인정했다. 선수들이 고난도 기술을 사용하는 것이 보편화한 만큼 백플립만 금지할 이유도 없어졌기 때문이다.

백플립은 그 자체만으로 가산점이 주어지는 기술은 아니다. 다만 화려한 만큼 심사위원들이 구성점수를 매길 때 긍정적 영향은 끼칠 수 있다. 미국 USA투데이는 “말리닌이 백플립 성공으로 동계올림픽 역사에 한 획을 그었다. 21세기 동계올림픽 역사상 전례 없는 일을 해냈다”고 평가했다. 화려한 올림픽 데뷔전을 치른 말리닌은 “관중의 함성이 엄청났고, 분위기도 최고조였다. 올림픽 무대의 영광을 더욱 깊이 느낄 수 있었다”고 이날의 소감을 전했다.