‘오천피’의 힘…K-증시 시총, 독일·대만 넘어 세계 8위로 ‘우뚝’

‘오천피’(코스피 5000) 시대를 연 한국 주식시장의 전체 시가총액이 최근 독일과 대만을 잇달아 뛰어넘은 것으로 나타났다.

8일 한국거래소(KRX) 정보데이터시스템에 따르면 지난 6일 종가 기준 유가증권시장과 코스닥 시장, 코넥스 시장의 전체 시가총액은 4799조3607억원으로 집계됐다. 같은 날 대만증권거래소가 공시한 대만 주식시장 시가총액(103조6207억9900만대만달러·4798조6792억원)을 뛰어넘는 금액이다.

6일 서울 중구 하나은행 본점에서 직원들이 증시와 환율을 모니터하고 있다. 연합뉴스

세계거래소연맹(WFE)에 따르면 지난해 12월 기준 전 세계 89개 증권거래소 시가총액을 달러로 환산해 비교했을 때, 한국거래소는 13위로 집계됐다. 1위는 나스닥(37조5000억달러)이고, 2위는 뉴욕증권거래소(NYSE·31조4000억달러), 3위는 중국 상하이증권거래소(SSE·9조3000억달러) 순이었다. 11위는 대만증권거래소(3조달러), 12위는 독일증권거래소(2조8986억달러)였고 한국거래소는 2조7566억달러(약 4034조4000억원)로 뒤를 이었다.

거래소가 아닌 국가·지역별로 보면 한국 주식시장 시가총액은 미국, 중국, 유럽연합(EU), 일본, 홍콩, 인도, 캐나다, 대만, 독일에 이어 세계 10위 수준이었다. 이 순위는 새해 들어 한국 증시가 가파른 상승세를 타면서 뒤바뀌었다. 코스피와 코스닥은 지난해 말 대비 20.8%와 16.8%씩 급등해 주요국 대표지수 중 각각 1위와 3위의 상승률을 보였다. 코스닥은 ‘오천피’를 달성했고, 코스닥도 ‘천스닥’(코스닥 1000)을 회복했다. 한국 주식시장 시가총액은 이 기간 20.39% 치솟으며 독일과 대만을 차례로 앞질렀다.

미국 투자정보매체 구루포커스에 따르면 독일주식시장의 시가총액 규모는 지난 6일 기준 2조4015억5000만유로(약 4154조8000억원)로 추산돼 우리와 격차가 점점 벌어지고 있다.