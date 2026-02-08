'6살 연상 사업가♥' 김지영, 결혼식 사진 공개 "함께 해주셔서 감사"

김지영 인스타그램

'하트시그널4' 출연자 김지영이 지난 주 마친 결혼식 사진을 공개했다.

김지영은 8일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 여러 장의 결혼식 사진을 게시하며 "지난주 결혼식 당일, 수많은 분의 애정 어린 축하를 받으며 (남편과) 가족이 됐다. 가슴 벅찬 순간에 함께해 주셔서 감사하다"고 전했다.

이어 "마음에 드는 사진이 많아서 당분간 피드가 웨딩으로 찰 예정이다. 질리지 않게 빠르게 올려 보겠다"고 말했다.

김지영은 지난 1일 서울 모처의 결혼식장에서 6살 연상의 사업가 남편 윤수영 씨와 백년가약을 맺었다. 윤수영은 독서 모임 커뮤니티 트레바리의 창업자로 알려졌다.

김지영 인스타그램

이들은 당초 4월 결혼식을 올릴 계획이었으나, 혼전 임신으로 두 달 앞당기며 지난 달 7일 임신·결혼을 발표했다.

한편, 김지영은 2023년 채널A 연애 예능프로그램 '하트시그널4'에 대한항공 승무원 출신으로 출연해 얼굴을 알렸다. 당시 바리스타 한겨레와 최종 커플이 됐지만, 종방 후 헤어졌다.

현재는 인플루언서로 전향해 다방면으로 활동중이다.