대구 달서구, 2월부터 둘째 자녀 출산축하금 50만원 지급

대구 달서구는 이달부터 만 1세에 도래하는 둘째 자녀를 대상으로 출산축하금을 순차적으로 지급한다고 8일 밝혔다.

앞서 달서구는 초저출산 위기에 대응하기 위한 ‘출산붐(BooM) 달서’ 프로젝트의 일환으로, 지난해부터 ‘달서구 출산축하금’지원 대상을 둘째 자녀까지 확대했다. 이번 제도 확대에 따라 2025년 이후 출생한 둘째 자녀도 출산축하금 지원 대상에 새롭게 포함된다.

둘째 자녀 출산축하금은 출생신고 시 신청을 받아 접수한 뒤, 만 1세 도래 시점에 50만원을 일시금으로 지급한다. 지급 시점을 출생 직후가 아닌 만 1세 시점으로 설정한 것은 출산 이후에도 지속적으로 발생하는 양육비 부담을 고려해 정책의 실효성을 높이기 위한 조치다. 보건복지부와의 사회보장제도 변경 협의를 거쳐 추진한다.

셋째 이상 자녀에 대해서는 기존 지원 체계를 유지한다. 셋째 자녀 100만원, 넷째 자녀 200만원, 다섯째 이상 자녀는 500만원을 각각 2차례에 걸쳐 분할 지급한다. 출산축하금 지원 대상은 영아 출생일 기준으로 부모가 1년 전부터 신청일 현재까지 달서구에 주민등록을 두고, 출생 자녀와 동일 세대에 거주하는 경우에 해당한다.

신청 기한은 출생일 기준 1년 이내다. 거주 기간이 1년 미만일 경우에는 1년이 경과한 날부터 신청할 수 있다. 다만, 지급 시점 이전에 타 지역으로 전출할 경우에는 지원 대상에서 제외된다.

아울러 달서구는 출산 초기 가정의 부담을 완화하기 위한 체감형 출산 지원 사업도 함께 추진하고 있다. 첫째 자녀 출산 가정을 대상으로 약 20만원 상당의 ‘달서 헤피(Happy) 육아용품 지원 사업’을 운영해 휴대용 유모차 또는 아기띠 중 1종을 개별 배송 방식으로 지원한다. ‘신생아 카시트 대여 사업’을 통해 지역 6개월 미만 영아 가정에 최대 5개월간 바구니형 카시트도 무상 대여하고 있다.

달서구는 앞으로도 출산 가정이 실질적으로 체감할 수 있는 맞춤형 지원 정책을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

이태훈 달서구청장은 “출산 가정에 실질적인 도움이 되는 지원을 강화해 청년층의 출산·육아 부담을 덜고, 아이 낳고 키우기 좋은 도시 달서를 만들기 위한 수요자 맞춤형 출산 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.