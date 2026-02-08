정청래 “특검추천 인사검증 실패로 대통령께 누 끼쳐 죄송”

정청래 더불어민주당 대표는 8일 김성태 전 쌍방울 회장 변호인 출신인 전준철 변호사가 2차 특검 후보로 추천된 데 대해 “당의 인사 검증 실패로 이재명 대통령께 누를 끼쳐드린 데 대해 죄송하다”고 밝혔다.

더불어민주당 정청래 대표가 6일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 사진=연합뉴스

박수현 수석대변인은 이날 국회에서 기자간담회를 열어 “정 대표는 여러 요소를 종합적으로 고려해 행사된 (종합특검에 대한) 대통령 인사권과 관련해 논란이 발생한 데 대해 당의 인사 검증 실패로 대통령에게 누를 끼쳐드려 죄송하다는 입장”이라고 전했다.

박 수석대변인은 “당에서 추천된 후보자가 윤석열 검찰의 잘못된 점에 저항하고 바로 잡으려던 노력을 하고, 윤석열 검찰총장에게 핍박받은 검사였다고 하더라도 더 세밀하게 살피지 못한 것은 검증 실패”라고 덧붙였다.

이어 “재발 방지를 위해 후보자 추천 경로의 다양화와 투명성 강화, 추천과 심사 기능 분리 등 당내 검증 절차를 보강하도록 노력할 것”이라고 강조했다.

이 대통령은 여당의 이번 특검 추천을 놓고 상당한 불쾌감을 드러낸 것으로 알려졌다. 이 대통령은 전 변호사 대신 조국혁신당이 추천한 권창영 변호사를 2차 종합특검으로 선택했다.

당내 친명계 의원들은 특검 후보 추천에 대해 강하게 비판하며 정 대표를 향해 이번 사안에 대한 감찰과 문책을 요구하고 있다.