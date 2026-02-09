‘소아 사시’ 방치땐 약시 우려… 조기 치료 ‘골든 타임’ 지켜야

전문가 “원인 불분명… 초기 진단 중요”

아이의 시선이 몰리거나 벌어지면 부모들은 먼저 외적인 측면을 걱정한다. 또래의 시선이나 아이의 자신감에 영향을 줄까 걱정하는 것이다. 하지만 소아 사시에서 더 중요한 문제는 ‘미용’보다 ‘시력 발달’이다. 치료 시기를 놓치면 한쪽 눈을 덜 쓰게 되면서 약시로 이어질 수 있고, 이 경우 안경으로도 정상 시력을 되찾기 어렵다.

8일 의료계에 따르면 사시는 두 눈이 같은 방향을 보지 못하고 시선이 어긋나는 상태를 말한다. 사시를 제때 치료하지 않으면 아이의 시력 발달 ‘골든타임’을 놓칠 수 있다. 두 눈을 함께 사용하는 기능이 떨어지면 입체시가 제대로 형성되지 않아, 일상생활 전반에서 거리감·공간감 인지가 둔해질 수도 있다.



소아 사시의 원인은 아직 뚜렷하게 밝혀지지 않은 경우가 많아 특별한 예방법이 없다. 결국 조기 발견과 진단이 핵심이다.



진단은 시력 검사, 안구운동 검사, 감각 기능 검사 등 기본 안과 검사를 통해 이뤄진다. 증상이 언제부터 나타났는지, 지속적인지 간헐적인지, 한쪽 눈에만 나타나는지 또는 양쪽 눈이 번갈아 돌아가는지, 가족력이 있는지 등을 함께 확인한 뒤 사시각(눈이 돌아가는 정도)을 측정해 유형과 중증도를 평가한다.



치료는 크게 비수술적 방법과 수술로 나뉜다. 안경 교정이나 가림치료(좋은 눈을 가려 약한 눈을 쓰도록 유도), 안구 근육에 보톡스를 주사하는 방식 등이 비수술적 치료에 해당한다.



사시 수술은 눈을 움직이는 외안근을 진단에 맞춰 조정해 눈의 정렬을 바로잡는 방식이다. 수술 시간은 사시의 종류와 이전 수술 여부, 동반 질환 등에 따라 달라질 수 있으나 통상 1시간 이내로 진행된다. 수술 후 충혈이나 복시(사물이 겹쳐 보이는 증상), 재발이 나타날 수 있지만 대부분 호전되며, 일부는 재수술이 필요한 경우도 있다.



고려대학교 안산병원 안과 하석규 교수는 “소아 사시 수술은 전신마취로 진행되지만 수술과 마취 시간이 길지 않아 전반적인 위험도는 낮은 편”이라며 “결막을 3㎜ 정도만 절개해 진행하는 만큼 수술 후 흉터가 육안으로 거의 보이지 않아 미용적 부담도 크지 않다”고 설명했다. 그러면서 “성장하면서 저절로 좋아질 것이라 기대하기보다 조기에 정확한 진단을 받는 것이 중요하다”며 “적절한 시기에 치료하면 약시를 예방하고 양안 시기능이 정상적으로 발달할 가능성이 충분하다”고 강조했다.