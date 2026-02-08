실속형부터 초프리미엄까지… ‘정성’을 담습니다 [설 선물 특집]

백화점

정겨운 가족과 친지, 이웃에게 마음을 전하는 설 명절을 앞두고 선물 시장이 한층 다채로워졌다. 유통·식품업계는 고물가?고환율로 인한 서민 어려움을 덜기 위해 실속과 합리성을 강조한 상품으로 구성을 확대했다. 동시에 초프리미엄 제품군도 다양화하며 선택의 폭을 넓혔다. 단순히 ‘값비싼 선물’이 아니라 이야기와 의미를 담은 상품이 늘어난 점이 눈에 띈다. 유통 채널도 변화하고 있다. 오프라인 중심이던 명절 선물 시장에 온라인 큐레이션과 라이브 방송이 더해지며 상품을 ‘보는’ 데서 ‘이해하고 공감하는’ 소비로 확장되고 있다. 사전 예약과 기획전, 온라인 채널을 활용한 다양한 구매 방식이 자리 잡으며 명절 준비도 한층 간편해지는 분위기다. 받는 사람의 취향과 라이프스타일을 고려한 맞춤형 구성과 환경을 생각한 친환경 가치 소비를 반영한 선택지도 늘고 있다.

롯데백화점 ‘2026 설 선물세트’

◆롯데백화점



롯데백화점은 전 세계에서 엄선한 1000여개의 설 선물세트를 희소가치가 높은 초프리미엄 상품과 실속형 트렌드 상품으로 구성해 선택 폭을 넓혔다. 특히 실속형 상품은 셰프·파티시에 등 전문가와 협업해 품질과 완성도를 강화했다. 롯데백화점이 산지 선정부터 패키징까지 전 과정을 관리한 시그니처 선물세트 ‘엘프르미에’도 한정 출시한다. 청과에서는 대과 중에서도 당도와 외관 기준을 충족한 과일만 담은 ‘프레스티지 컬렉션’, 수산에서는 특대급 겨울 참조기로 구성한 ‘영광굴비 원’을 선보인다.



자연이 허락한 1%의 결실을 담은 희귀 신선식품도 강화했다. 생산량이 극히 적은 설화 한우를 비롯한 국내산 능이·송이·건표고를 담은 ‘자연산 버섯 3종’, 상위 1% 밤나무꿀로 만든 블랙라벨 벌꿀, 시칠리아 햇 올리브 오일 등 귀한 식재료를 다양하게 준비했다. 전 세계 20병만 생산된 ‘아벨라워 50년’, 알비노 철갑상어에서 얻은 ‘알마스 골드 캐비아’ 등 마스터피스급 초고가 선물과 셰프·파티시에 협업으로 완성한 5만~10만원대 ‘셰프 라벨’ 선물세트도 선보인다. 구매 혜택과 인공지능(AI) 기반 맞춤형 선물 추천 서비스도 함께 운영한다.



롯데백화점몰에서도 다양한 쇼핑 혜택을 제공한다. 17일까지 최대 10% 할인 혜택을 제공하는 ‘쿠폰 3종 패키지’를 발급하며, ‘카카오페이’로 10만원 이상 구매 시 최대 11% 상당의 추가 할인 혜택을 받을 수 있는 쿠폰을 매일 선착순 1000명에게 증정한다.

현대백화점 ‘현대명품 한우 넘버나인’

◆현대백화점



현대백화점은 설 한우 선물세트 규모를 10만 세트로 확대하고, 품목 수도 역대 최다 수준으로 구성했다. 고급화·다변화된 고객 취향을 반영해 초고급 프리미엄 상품부터 구이용 세트, 다양한 부위를 담은 소포장 세트까지 폭넓게 마련한 것이 특징이다.



초고급 수요를 겨냥해 1++등급 한우 중에서도 마블링 최고 등급만 사용한 ‘현대명품 한우 넘버나인’과 ‘현대명품 한우 프리미엄’을 대표 상품으로 선보인다. 최근 명절 상차림을 간소화하는 트렌드에 맞춰 살치살·새우살·등심 로스 등으로 구성한 구이용 한우 세트와 제비추리·토시살·안창살 등 특수부위 세트도 대폭 확대했다.



소포장 한우 선물세트 역시 기본 단위를 200g으로 줄여 보관과 사용 편의성을 높이고 가격 부담을 낮췄다. 또한 유기농·방목생태축산 한우, 제주 흑한우 등 친환경 선물세트도 한정 판매한다. 현대백화점은 모든 정육 선물세트에 산소치환 포장을 적용해 신선도 관리도 강화했다. 포장 용기 내부의 공기를 제거하고 산소 위주의 혼합 특수 가스를 주입해 선도 저하를 억제해 한층 더 신선한 상태로 고기를 받아볼 수 있다.

신세계백화점 셀렉트팜 ‘사과·배 혼합 수복’

◆신세계백화점



신세계백화점은 설 명절을 맞아 자체 브랜드를 앞세운 프리미엄 식품 선물세트를 준비했다. 업계 최초 한우 자체 브랜드인 ‘신세계 암소 한우’를 중심으로 고객 수요를 반영한 차별화된 구성에 주력했다. ‘신세계 암소 한우’는 축산 바이어와 지정 중매인이 직접 공판장 경매에 참여해 매입한 한우 중 엄격한 품질 기준을 통과한 상품만 선보인 게 특징이다. 유통 단계를 축소해 품질 대비 가격 경쟁력을 높였으며 식품안전관리인증기준(HACCP) 인증 가공장에서 안전성 검사까지 거쳤다.



이번 설에는 특수부위 중심의 선물세트를 찾는 고객 요청을 반영해 살치살, 안창살, 토시살, 제비추리 등 희소 부위를 담은 ‘신세계 암소 한우 미식 세트’를 중점 기획했다. 대표 상품으로는 ‘신세계 암소 한우 더 프라임 미식 만복’(40만원), ‘플러스 미식 만복’(37만원), ‘미식 만복’(35만원) 등이 있다. 청과 바이어가 전국 산지를 직접 찾아 선별한 ‘신세계 셀렉트팜’ 과일 선물세트와 영광 굴비·제주 갈치 등 산지 직수매 수산물 세트, 신세계백화점 강남점에 있는 하우스오브신세계 와인셀라가 엄선한 잘 숙성된 프리미엄 와인 컬렉션까지 폭넓게 구성했다.

갤러리아백화점 프리미엄 한우 선물세트

◆갤러리아백화점



갤러리아백화점은 설 선물로 프리미엄 한우를 비롯한 이색 선물세트와 K디저트 등 다채로운 구성을 선보인다. 특히 설 명절 대표 선물로 꼽히는 한우 선물 세트는 최상급으로 품질을 한층 더 강화했다. 대표 상품인 ‘9+ 특상한우’와 ‘강진맥우’ 선물세트를 포함한 정육 선물세트는 소포장 제품부터 프리미엄 구성까지 10만원대부터 200만원대로 만나볼 수 있다.



캐비어 등 이색 식재료와 와인 액세서리?프리미엄 K디저트 등 차별화 선물도 마련했다. 갤러리아 전 지점과 갤러리아몰, 카카오톡 선물하기, 쿠팡, 마켓컬리 등 온라인 채널에서도 구매 가능하다.