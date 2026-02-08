헬스케어 제품·지역특산물… 만족은 ‘1+1’ [설 선물 특집]

마트

정겨운 가족과 친지, 이웃에게 마음을 전하는 설 명절을 앞두고 선물 시장이 한층 다채로워졌다. 유통·식품업계는 고물가?고환율로 인한 서민 어려움을 덜기 위해 실속과 합리성을 강조한 상품으로 구성을 확대했다. 동시에 초프리미엄 제품군도 다양화하며 선택의 폭을 넓혔다. 단순히 ‘값비싼 선물’이 아니라 이야기와 의미를 담은 상품이 늘어난 점이 눈에 띈다. 유통 채널도 변화하고 있다. 오프라인 중심이던 명절 선물 시장에 온라인 큐레이션과 라이브 방송이 더해지며 상품을 ‘보는’ 데서 ‘이해하고 공감하는’ 소비로 확장되고 있다. 사전 예약과 기획전, 온라인 채널을 활용한 다양한 구매 방식이 자리 잡으며 명절 준비도 한층 간편해지는 분위기다. 받는 사람의 취향과 라이프스타일을 고려한 맞춤형 구성과 환경을 생각한 친환경 가치 소비를 반영한 선택지도 늘고 있다.

롯데마트의 ‘그레인온 골드카무트 브랜드밀 효소 세트’

◆롯데마트



롯데마트는 인기 건강기능식품부터 건강 식재료까지 다양한 건강 선물 라인업을 선보인다. 지난해 추석 롯데마트 온라인 채널에서는 효소 선물세트가 헬스케어 카테고리 판매량 1위를 기록했다. 홍삼 외 제품이 건강 선물 최상위권에 오른 이례적인 사례로, 소비 흐름이 홍삼이나 비타민 상품군에서 벗어나 점차 다양화되고 있음을 보여준다. 롯데마트는 이번 설에도 ‘그레인온 골드카무트 브랜드밀 효소 세트’(3g*30포*3세트)를 출시 당시와 동일한 엘포인트 회원 할인가 3만9900원에 판매한다.



알부민 선물세트도 새롭게 선보인다. 알부민은 계란 유래 성분을 활용한 단백질 소재 식품으로, 지난해 말 홈쇼핑을 중심으로 완판을 기록했다. ‘알부민 골드 플러스’(30ml*15병)를 엘포인트 회원에게 50% 할인해 2만8000원에 판매하고, ‘CMG제약 마시는 알부민 파워부스트샷’(20g*30포*2개입)도 반값 할인을 적용해 4만4900원에 제공한다. ‘휴럼로얄 알부민 골드’(20ml*30병)는 11만원에 1+1 프로모션을 진행한다.



또 롯데마트는 혈당 관리에 특화된 ‘락토핏 당케어 3입 세트’(50포*3입)를 엘포인트 회원 대상 할인가 4만1900원에 판매하고, ‘CJ 자연건강 석류 콜라겐’(50ml*24포)은 5만7800원에 1+1 혜택을 제공한다.

홈플러스의 ‘2026 설날 선물세트’

◆홈플러스



홈플러스는 7일부터 18일까지 설날 선물세트 본판매를 진행한다.



행사 카드 결제 시 또는 마이홈플러스 멤버십 회원 대상으로 최대 50% 할인한다. 행사 카드 구매 금액대에 따라 즉시 할인 혹은 최대 250만원 상품권을 증정하며 3만원 이상 구매 시 무료배송을 받을 수 있다. 홈플러스 온라인 애플리케이션(앱)에서 10만원 이상 구매하면 10% 쿠폰 할인에 행사 카드 중복 쿠폰 할인 혜택을 제공한다.



홈플러스는 지난해 설날 선물세트 본판매 당시 70%였던 6만원 미만 상품 비중을 84%까지 14%포인트 확대했다. 또 고물가에 비교적 오랜 기간 보관이 가능한 실속형 가공식품 선물세트의 수요가 증가할 것으로 보고 1+1 등 구매 수량에 따라 선물세트를 하나 더 증정하는 N+1 행사 상품의 비중을 전년 대비 6%포인트 늘렸다.



선물세트 가격 인하(행사가 기준)와 동결에도 공을 들였다. ‘당도선별 배 세트’, ‘전통 나주배 세트’, ‘유명산지 배 세트’ 등은 가격을 최대 43% 낮췄다. 또 인기가 많은 ‘샤인머스캣?애플망고 세트’와 ‘더 풍성한 과일 종합세트’의 가격을 동결해 본판매 기간에도 선보인다. 소 한 마리에서 1% 내외로 얻을 수 있는 특수부위 3종과 부드러운 식감의 한우 안심으로 구성된 축산 대표 상품 ‘농협안심한우 1등급 미식 스페셜 냉장세트’ 가격은 약 7% 인하했다.

이마트의 ‘프리미엄 오일’ 선물세트

◆이마트



이마트는 이번 설 명절 ‘프리미엄 오일’ 선물세트를 선보였다.



우선 세계 대회에서 인정받은 올리브오일 선물세트를 준비했다. ‘링콘 올리브오일 세트’(250ml*2/스페인산)는 ‘월드 베스트 올리브오일’ 랭킹에서 8년 연속 1위를 차지한 올리브오일이다. 사전예약이 진행되는 6일까지 행사카드 결제 시 30% 할인된 6만9300원에 구매할 수 있다.



‘네오리아 올리브오일 세트’(250ml*2/그리스산)는 ‘NYIOOC’ 세계 올리브오일 대회에서 2024년 금상을 수상한 올리브오일로 구성됐다. 행사카드 결제 시 40% 할인된 6만7800원에 판매한다.



희귀 품종 올리브를 사용한 한정 판매 상품도 있다. ‘히스파니아 파하레라 올리브오일 세트’(500ml*2/스페인산)는 ‘파하레라’ 품종을 사용해 과일 향과 단맛이 풍부하고 균형 잡힌 풍미가 특징이다. 전 점포 800세트 한정으로 처음 선보이며, 행사카드 결제 시 50% 할인된 6만9800원에 구매할 수 있다.



고급 아보카도 오일과 발사믹 선물세트 라인업도 강화했다. ‘그로브 아보카도 오일 세트 3호’(250ml*3/뉴질랜드산)는 6만4000원에 2+1 행사를 진행한다. ‘레오나르디 발사믹 세트’, ‘레오나르디 화이트 발사믹 세트’(각 250ml*2/이탈리아산)도 판매한다. 행사카드 결제 시 20% 할인된 각 4만9600원, 4만4800원에 구매할 수 있다.