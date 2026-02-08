엄선한 ‘고퀄’ 상품, 모바일 터치로 주문 [설 선물 특집]

홈쇼핑

CJ온스타일의 ‘프리미엄’ 대표 상품 이미지

◆CJ온스타일



CJ온스타일이 설 명절을 맞아 프리미엄 선물 큐레이션을 강화한다. 모바일 앱에서 프리미엄 상품을 확인하고 빠르게 수령하는 ‘온라인 프리미엄 선물’ 소비가 확산되는 흐름에 맞춘 행보다.



CJ온스타일은 13일까지 진행하는 ‘설레는 설’ 프로모션 내 ‘설날 셀렉션 마켓’을 통해 주방·뷰티·웰니스 카테고리까지 프리미엄 선물을 한 화면에서 선보인다. ‘스타우브’, ‘빌레로이앤보흐’, ‘파커아사히’, ‘에이엠티’ 등 고급 주방용품부터 ‘맥’, ‘아르마니’, ‘산타마리아노벨라’ 등 뷰티 브랜드까지 선물 수요가 높은 브랜드를 폭넓게 구성했다.



프리미엄 웰니스 카테고리도 강화했다. ‘라치나타 올리브오일’, ‘모데나 발사믹’, ‘드시모네 유산균’ 등 프리미엄 브랜드를 확대한다. 이러한 전략에는 모바일 라이브 방송(이하 라방)이 핵심 역할을 하고 있다. 제품 정보와 사용 맥락을 콘텐츠 형식을 통해 확인하고 신뢰도 있는 셀러의 설명을 실시간으로 들은 뒤 구매하는 소비 패턴이 자리 잡으면서다. 이러한 판매 방식 덕에 소비자들의 ‘프리미엄 구매 확신’이 높아지고 있다는 분석이 나온다. CJ온스타일은 올해 설 선물을 큐레이션한 모바일 라방 편성도 전년 대비 66% 확대했다.



와이즈앱·리테일 조사에 따르면 CJ온스타일은 2025년 기준 1회당 평균 결제금액 20만594원, 1인당 평균 결제금액 28만8064원으로 국내 온라인 종합몰 중 모두 1위를 기록했다.

GS샵의 설 명절 프리미엄 상품들

◆GS샵



GS샵은 지난달 23일부터 11일까지 TV홈쇼핑과 모바일 앱을 아우르는 통합 마케팅 행사 ‘판타지 설날’을 진행한다. 대표 상품은 9일 오후 6시35분에 방송하는 ‘신선 설한우 1++ 한우선물세트’다. 제조사 직거래로 최고 등급의 꽃갈비살, 등심, 차돌박이, 설도, 불고기용 소고기를 각 200g씩 총 1kg으로 구성해 12만9900원 특가에 선보인다.



11일 오전 11시35분에는 ‘신세계 LA 꽃갈비 4Kg’도 방송한다. 미국산 초이스 등급 프리미엄 원육을 선별하고 육즙, 탄력, 식감이 가장 안정적인 6~8번 꽃갈비만으로 구성했다. 가격은 21만9800원이다.



모바일에서도 GS샵이 자체 기획한 프리미엄 큐레이션 브랜드 ‘리얼 명작’을 전면에 내세운다. 명절 선물 수요가 높은 축산, 청과, 수산 상품을 엄선했다. 대표 상품으로는 등심·안심·채끝·부채 등 인기 부위로 구성한 ‘경주축협 1++ 한우 구이용 특선 세트(1.2kg, 24만5000원)’, 제수 및 선물 수요를 고려해 최고급 사과와 배를 각각 6과씩 총 12과로 구성한 ‘사과·배 혼합 세트(7만2900원)’ 등이 있다.



혜택은 더 많은 고객이 체감할 수 있도록 개편했다. ‘설날적립금’ 마크가 표시된 상품을 2회에 걸쳐 10만원 이상 구매한 고객에게 최대 3만원까지 구매 금액의 10%를 적립금으로 증정한다.

롯데홈쇼핑의 최유라쇼 특집전

◆롯데홈쇼핑



롯데홈쇼핑은 합리적인 명절 쇼핑을 돕기 위한 설 특집전 ‘마구드림 페스타’를 12일까지 진행한다. 고객들의 장바구니 부담을 완화하기 위해 식품, 주방에 한정됐던 구매 혜택을 전 카테고리로 확대하고, 실질적인 할인과 혜택을 강화한다. 또한, 식품, 주방, 뷰티 등 설 수요가 높은 카테고리를 중심으로 인기 상품 물량을 확보하고, 대표 프로그램을 통해 가격 경쟁력과 품질, 선물 가치를 고루 갖춘 프리미엄 상품들도 엄선해 소개한다.



TV방송은 설 특집과 연휴 기간 동안 식품 편성을 평소 대비 50% 확대한다. 10일부터 명절 시즌에 높은 호응을 얻는 제품들을 집중 편성하는 가운데, 지난 ‘최유라쇼’ 방송에서 인기를 모았던 ‘진도산 전복’을 비롯해 ‘정성곳간 소갈비찜’, ‘롯데호텔 LA갈비’ 등을 선보인다. 11일에는 ‘김나운의 라라쇼’를 통해 ‘김나운더키친 LA갈비’를, 12일에는 ‘빅마마SHOW’에서 ‘빅마마 갈비찜’을 합리적인 구성으로 선보인다.



11일과 18일 건강식품 특집으로 지난 방송에서 매진을 기록했던 ‘여에스더 국민영양제’, 태국의 인삼으로 불리는 파비플로라 생강 뿌리 농축액을 함유한 ‘닥터린 파비플로라X알파CD’, 명절 대표 선물로 꼽히는 ‘정관장 홍삼톤샷’ 등을 판매한다. 그 밖에 ‘바실리사 로열젤리 감로꿀’, ‘메리비 마누카 허니콤’ 등 프리미엄 식품들도 구성을 확대해 선보일 예정이다.



모바일 앱을 통해 다양한 맞춤형 상담 및 배송 서비스도 운영한다. 가공식품, 건강식품, 뷰티 등 카테고리별로 대량 선물에 적합한 상품을 제안하고, 온라인 또는 전화 상담 후 주문한 고객에게 구매 금액의 10%를 적립금으로 제공하는 ‘2026 설 대량 주문’ 서비스를 12일까지 진행한다.



강재준 롯데홈쇼핑 영업본부장은 “고물가와 경기 불확실성 속에서 명절을 준비하는 고객들의 부담을 실질적으로 덜어주고자 가격 경쟁력과 혜택을 균형 있게 강화한 설 특집전을 마련했다”고 밝혔다.