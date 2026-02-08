가성비에 친환경 가치 한가득… 건강도 담아 보내요 [설 선물 특집]

식품

대한민국 대표 식품기업들은 건강과 가성비, 친환경 가치까지 모두 담은 설 선물세트를 비롯해 합리적인 가격의 기획전을 준비했다. 장시간 운전을 해야 하는 귀성객이라면 강렬한 맛과 향이 뇌를 자극해 정신을 맑게 해주는 졸음번쩍껌을 주목할 만하다.

대상의 스키피 땅콩버터 선물세트

◆대상



대상은 저당·저칼로리 제품 세트부터 고물가 속 가성비와 실용성이 높은 실속형 세트는 물론 프리미엄 및 한정판 제품까지 고객 소비 트렌드를 반영해 선택의 폭을 넓혔다.



청정원의 대표 인기 제품들로 알차게 채운 청정원 스페셜 세트를 비롯해 팜고급유 선물세트와 재래김 선물세트 등을 저렴한 가격대로 만나볼 수 있다. 프리미엄 세트로는 청정원의 노하우와 기술력이 담긴 한식 고급 장류 세트와 찹쌀발아 현미고추장, 우리쌀 현미고추장, 프리미엄 장류 혼합세트, 숙성간장 세트 등을 준비했다. 돈육 함량 92%로 식감과 육즙을 살린 우리팜 스페셜 세트와 국물 요리를 손쉽게 완성하는 맛선생 국물내기 한알 세트, 대상이 국내 단독으로 유통하고 있는 스키피땅콩버터 세트도 선보인다. 스키피 세트에는 브랜드 참(charm) 액세서리와 스프레더 등 전용 굿즈도 포함했다.

롯데칠성음료의 델몬트주스 선물세트

◆롯데칠성음료



롯데칠성음료는 설 명절을 맞이해 설명절 선물의 대명사가 된 ‘델몬트주스 선물세트’를 선보였다. 이번 선물세트는 ‘소중한 사람에게 전하는 마음 담은 선물’이라는 콘셉트로 정통주스의 대명사 델몬트의 대표 제품을 혼합한 총 7종의 구성을 선보여 소비자 선택의 폭과 만족감을 높일 예정이다.



델몬트 1.5L 페트병 선물세트는 ‘애정(愛情)’ ‘감사(感謝)’ ‘풍요(豊饒)’라는 한자 속에 과일 이미지를 넣은 한국 전통의 멋을 담은 패키지로 꾸며졌다. ‘제주감귤?매실?포도’ 4본입의 애정 세트, ‘오렌지?포도?망고’ 3본입의 감사 세트, ‘토마토?망고’ 3본입의 풍요 세트 ‘제주감귤?매실?잔치집식혜’ 3본입으로 구성된 우리가족 선물세트를 포함해 총 4종으로 구성됐다.

hy가 선보인 건강 선물세트 6종

◆hy



hy(에치와이)는 설을 맞아 자사몰인 hy 프레딧에서 설 선물 기획전을 진행한다. 이번 기획전은 설 명절에 어울리는 풍성한 품목과 합리적인 가격으로 마련했다. 받는 사람의 개인 건강 상태를 고려해 상품 구성을 다양화한 점이 특징이다.



‘비타민&미네랄 선물세트’는 일상에서 부족하기 쉬운 비타민과 미네랄을 중심으로 구성했다. ‘온 가족 장 건강 선물세트’는 프로바이오틱스 제품으로 마련했다. 해당 세트를 구매한 고객에게는 브이푸드 오메가3 듀얼케어를 추가로 증정한다.



이와 함께 간편하게 섭취할 수 있는 ‘온 가족 간식 선물세트’ 등도 선보였다. 건강 선물세트 구매 고객 전원에게는 브이푸드 아누카 블랙 샴푸를 혜택으로 제공한다.

CJ제일제당의 실속형 복합 세트를 비롯한 설 선물세트

◆CJ제일제당



CJ제일제당은 설을 맞아 다양한 구성의 선물세트 209종을 선보인다. 명절 인기 선물로 손꼽히는 ‘스팸’과 ‘참치’를 한 번에 만나볼 수 있는 실속형 복합 세트를 새롭게 출시하며 소비자 선택의 폭을 넓혔다. CJ제일제당이 명절 선물세트로 처음 선보이는 참치는 CJ프레시웨이의 ‘이츠웰 순살참치’ 제품으로 구성했다.



또 가정 내 활용도가 높은 간장의 경우 CJ제일제당의 동반성장 브랜드 ‘즐거운동행’ 제품으로 재편하며 상생의 가치를 더했다.



지난 추석 ‘제일명인’ 브랜드를 통해 선보인 ‘개성약과’와 ‘저당양갱’이 좋은 반응을 얻은 데 힘입어, 프리미엄 디저트 라인업을 더욱 강화했다. 말차 트렌드를 겨냥한 ‘우리밀 말차 웨이퍼샌드’부터 신세계푸드와 협업해 전통의 맛을 현대적으로 재해석한 ‘샌드쿠키’, 견과류 전문기업 바프(HBAF)와 손잡고 선보이는 ‘호두&피칸 정과세트’ 등을 새롭게 선보이며 K디저트 선물 시장을 본격적으로 공략한다는 계획이다.

롯데 웰푸드의 졸음번쩍껌

◆롯데웰푸드



롯데웰푸드는 설 명절 장시간 운전하는 소비자들을 위해 2014년 출시한 졸음번쩍껌을 소개한다.



졸음번쩍껌에는 과라나추출분말이 들어가는데, 천연카페인이 들어가 있다. 껌을 씹으면 천연카페인이 구강 점막을 통해 빠르게 흡수된다. 또 휘산작용을 통해 시원한 느낌을 주는 멘톨이 함유돼, 강렬한 맛과 향이 뇌를 자극해 정신을 맑게 해 준다. 멘톨은 많은 껌에 사용되는 성분으로, 입안을 상쾌하게 만들어주는 효과가 있다.