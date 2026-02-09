의령, 청년 임대아파트 100세대 ‘첫 삽’

郡, 공모 참여 2028년 준공 계획

“경남의 작은 시골 마을이 지역 소멸 위기에 정면으로 돌파하겠습니다.”



청년 임대아파트 100세대 착공식에서 오태완 경남 의령군수는 이 사업의 의미를 설명하며 이같이 강조했다.



8일 의령군에 따르면 지난 4일 의령읍 동동리 일원에서 ‘일자리 연계형 지원주택(청년 임대아파트)’ 건립 사업 착공식이 열렸다. 이는 군이 청년과 지역 내 노동자의 정주 여건을 획기적으로 개선하고, 지역 소멸 위기에 정면 대응하기 위한 적극적 행보의 프로젝트다.



총사업비는 315억원으로, 국비 39%, 주택기금 41%, 군비 20%가 투입된다. 특히 이 사업은 민간사업자가 주도하던 기존 아파트 건설 방식과 달리 군이 직접 공모에 참여해 아파트를 공급하는 첫 사례라는 점에서 의미가 크다.



청년 임대아파트는 의령읍 동동주택지구 내 지상 5층, 4개 동, 연면적 8122㎡ 규모로 건립된다. 청년과 신혼부부, 노동자 등 수요를 반영해 38㎡(20호), 44㎡(8호), 46㎡(24호), 59㎡(48호) 100세대로 계획됐다. 청년 임대아파트는 2028년 3월 준공을 목표로 입주를 시작할 예정이다.



단순 ‘생활인구’ 유입을 넘어 지역에 안정적으로 뿌리는 내리는 정주 인근 확보의 핵심 거점이 될 것으로 군은 전망하고 있다.



군은 주거와 일자리를 연계한 주택 공급을 통해 젊은 층의 지역 유입을 촉진하고, 지역에 새로운 활력을 불어넣는다는 계획이다. 오태완 의령군수는 “청년들이 안심하고 의령에 정착해 꿈을 펼칠 수 있도록 안전을 최우선으로 튼튼하고 완성도 높은 보금자리를 만들겠다”고 강조했다.