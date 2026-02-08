“합당 지지” “반대”… 親與 스피커 ‘파열음’

金 “鄭, 당대표로서 해야 할 일 해”

지난해 대통령선거 기간 중 한목소리로 이재명 대통령 지지 의사를 보인 범여권 유튜브 방송 진행자들이 최근 들어 사안에 따라 이견을 보이고 있다. 이들이 범여권 여론 형성에 일정 역할을 하는 ‘스피커’를 해왔다는 점에서 이러한 변화는 주목할 만한 지점이라는 평가다.



8일 정치권에 따르면 범여권 스피커 간 이견의 대표적인 사례는 더불어민주당과 조국혁신당 간의 합당 논쟁이다. 범여권의 대표적인 스피커 역할을 하는 방송인 김어준씨는 현 시점에서의 합당에 찬성한다는 의사를 피력하고 있다. 그는 정청래 민주당 대표가 합당선언을 한 뒤인 지난달 23일 자신의 유투브 방송에서 “욕먹을지도 모르지만 당 대표로서 했어야 하는 일을 했다”면서 “정 대표의 사익은 없다”고 말했다. 그는 정 대표가 일방적으로 합당 결정을 했다는 비당권파들의 지적에도 “아래로부터 중지를 모으려 하면 이해당사자들의 물러설 수 없는 ‘전장’이 되기 십상”이라고 말하기도 했다.



반면 김씨와 함께 대표적 범여권 스피커인 이동형씨는 현 시점에서의 합당에 반대 의사를 피력하고 있다. 그는 4일 자신의 유튜브 방송에서 “지금 커뮤니티도 친노 커뮤니티, 친문 커뮤니티, 친이(친이재명) 커뮤니티끼리 싹 갈려서 싸우고 있다”며 “이게 당에 무슨 도움이 되느냐. 고약하게 됐다. 이걸 밀어붙이면 당은 엄청난 내홍에 빠질 수밖에 없다”고 말했다.



김씨와 이씨는 12·3 비상계엄 직후 민주당 대표 신분이던 이 대통령이 가장 먼저 전화를 걸어 도움을 요청한 이들이다. 대선기간 중 이 대통령은 두 사람의 유튜브 방송에 출연하며 각별한 친분을 보이기도 했다. 두 사람 모두 이명박정부 시절 팟캐스트 방송으로 여권 내 영향력을 키웠다는 공통점도 있다.



두 사람의 견해 차는 최근 여당 내 이슈 중 하나인 검찰개혁을 놓고도 보이고 있다. 김씨는 지난달 15일 자신의 유튜브 방송에서 공소청에 보완수사권을 주는 문제에 대해 “저는 보완수사권에 의미가 없다고 생각한다”며 “이미 수사돼서 기소된 사건이 어떻게 암장(경찰이 불송치하거나 덮일 만한 사건)이 되느냐. 논리적으로 모순이다”라고 말했다. 반면 이씨는 지난달 14일 자신의 유튜브 방송에서 “지금은 (검찰이) 인지수사를 하지 못한다”며 “보완수사권이라는 것은 경찰이 수사해서 올린 사건에서 ‘이렇게 기소하면 안 될 것 같은데’ 같은 부분만 수사를 하는 것”이라고 지적했다. 그는 그러면서 “그런데 어떻게 ‘윤석열’ 같은 검찰이 나온다는 거냐”고도 말했다.