[부고] 장명웅씨 별세 외

▲장명웅씨 별세, 이옥수씨 남편상, 장성원(경기 파주경찰서장)·미옥·성준씨(제이에프에스 인더스트리 대표이사) 부친상, 김장우씨(에코프로비엠 대표이사) 장인상=8일 서울성모병원 발인 10일 오전 5시40분 (02)2258-5940
▲김재혁씨(중앙일보 전 주미특파원, 삼성생명 전 홍보실장 전무) 별세, 김정욱씨(삼성물산 건설 부문 해외사업부장 부사장) 부친상=7일 삼성서울병원 발인 10일 오전 7시15분 (02)3410-3151
