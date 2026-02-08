양승조, 출판기념회 열고 대전충남통합특별시 도전 본격화

“대전·충남 행정 통합은 선택 아닌 필수” 강조하며 출사표

양승조 전 충남지사가 8일 오후 단국대학교 천안캠퍼스에서 출판기념회를 열고 대전·충남 행정통합 완성을 내건 사실상의 선거 출정식을 가졌다.

더불어민주당 소속인 양 전 지사는 이날 자신의 저서 ‘다 함께 잘사는 충남, 대한민국의 미래를 말하다’ 출판기념회를 통해 “충남에서 검증된 정책과 행정 경험으로 충남대전통합특별시를 완성하겠다”며 대정충남통합특별시 초대 시장 도전을 공식화했다.

양승조 전 충남지사가 9일 단국대 천안캠퍼스 학생극장에서 가진 출판기념회에서 인사말을 하고 있다.

행사장에는 지지자와 정치권 인사 등 수천여여 명이 참석해 높은 결집력을 보였고, 준비된 도서는 현장에서 완판됐다.

정치권 안팎에서는 이번 행사를 두고 “대전·충남 행정통합 국면에서 통합특별시 초대 시장을 겨냥한 사실상 출정식”이라는 평가가 나왔다.

이날 행사에는 황명선 최고위원·복기왕·이정문·이재관 등 충남 지역 더불어민주당 국회의원과 장철민·박정현·장종태 의원 등 대전 지역 민주당 국회의원들이 참석했다. 허태정 전 대전시장과 양정숙·선병렬 전 국회의원, 충남·대전 지역 전·현직 기초단체장과 교육감 후보들도 함께하며 민주당 충청권 인사들이 대거 집결했다.

양 전 지사는 인사말을 통해 “여론이 좋지 않다는 이유로 대전·충남이 배제되고 광주·전남만 통합 지원을 받는 상황이 온다면, 2차 공공기관 이전과 AI 시대 성장 기회에서 심각하게 뒤처질 수 있다”며 “대전·충남 행정통합은 반드시 성공시켜야 할 과제”라고 강조했다. 그는 “행정통합은 선택의 문제가 아니라 미래 생존을 위한 필수 과제”라고도 했다. 이어 또 “노무현 대통령이 국가균형발전의 큰 틀을 설계했고, 이재명 대통령이 5극3특 전략으로 결단을 내렸다”며 “충남대전통합특별시는 이 결단을 완성하는 단계”라고 말했다. 이 대통령의 행정통합 결정에 대해서는 “지역 양극화와 지방소멸을 정면으로 해결하려는 정치적 결단”이라고 평가했다.

단국대 천안캠퍼스 학생극장을 가득 메운 가운데 9일 진행된 양승조 전 충남지사 출판기념회.

양 전 지사는 민선 7기 충남도지사 재임 시절 추진한 전국 최초 어르신 버스비 무료화, 주거복지 모델 ‘꿈비채’, 첨단산업 기반 조성, 서해선 KTX 서울 직결 등을 언급하며 “이미 실행으로 검증된 정책들”이라고 강조했다. 공약이행평가 최고 등급과 정부합동평가 우수 성과도 함께 제시하며 준비된 행정가 이미지를 부각했다.

이어 “통합특별시는 실험의 장이 아니라 성공이 보장돼야 하는 역사적 과제”라며 “검증된 경험과 실적을 갖춘 행정가만이 이 중책을 감당할 수 있다”고 말했다. “충남에서 성공시킨 정책들이 전국 표준이 된 것처럼, 통합특별시 역시 대한민국의 새로운 표준이 되게 하겠다”고도 덧붙였다.

양 전 지사는 코로나19 초기 우한 교민 수용 결정과 세종시 수정안 저지를 위한 단식 투쟁을 언급하며 자신의 정치적 결단을 소개했다. 그는 “정치 생명을 걸고 결단했던 경험들이 지금의 통합특별시 도전에 밑거름이 되고 있다”고 말했다. 양 전 지사는 지난 3일 예비후보 등록을 마쳤으며 오는 11일 오전 11시 충남도청 브리핑룸에서 공식 출마선언과 기자회견을 열고 본격적인 선거전에 돌입할 예정이다.