힘 받은 다카이치… “日 총선 자민당 압승”

NHK 출구조사 결과 발표



“與 274∼328석”… 단독 과반 예상

‘전쟁 가능 국가’ 개헌선 넘길 듯

일본 집권 자민당과 일본유신회가 8일 치러진 중의원(하원) 선거에서 개헌 발의선을 넘보는 압승을 거둘 것으로 예측됐다. 최근 잇단 선거에서 패배를 거듭해온 자민당이 다카이치 사나에 내각의 높은 지지율을 바탕으로 압도적 의석을 확보하면 방위력의 근본적 강화와 책임 있는 적극재정 등 ‘다카이치표’ 정책 추진에 강한 탄력이 붙을 전망이다.

다카이치 사나에 일본 총리가 도쿄에서 선거 유세 활동을 하고 있다. 도쿄 EPA=연합뉴스

NHK방송은 이날 오후 8시 투표 종료 직후 발표한 출구조사를 통해 자민당이 총 465석 가운데 274∼328석을 얻어 단독 과반(233석 이상)을 차지할 것으로 내다봤다. 연립 여당인 유신회 의석(28∼38석)을 합치면 302∼366석으로 개헌 발의선인 3분의 2 의석(310석 이상) 확보도 유력하다.



다카이치 총리는 이번 선거 목표로 ‘여당 과반’을 내걸었으나, 연립 여당은 이를 훨씬 뛰어넘어 ‘여소야대’인 참의원(상원)을 무력화하는 숫자까지 넘보는 정세다. 중의원에서 310석 이상이면 참의원에서 부결돼 내려온 법안도 재가결할 수 있어 다카이치 총리는 국정 운영을 위한 ‘절대반지’를 쥐게 되는 셈이다.



오는 18일 열릴 것으로 예상되는 특별국회에서 다카이치 2차 내각이 출범하면 여당은 이 같은 수적 우위를 바탕으로 방위비 조기 증액 등 내용이 담긴 2026회계연도(4월∼내년 3월) 예산안 처리를 힘있게 추진할 것으로 보인다. ‘전쟁 가능한 국가’를 목표로 한 개헌 추진 여부도 주목된다.