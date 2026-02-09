"신혼여행지 바꿀까?"…마약 '블루투스'에 취한 피지, HIV 감염자 급증

태평양의 대표적 신혼여행지인 피지에서 최근 인간면역결핍바이러스(HIV) 감염자가 급증하고 있어 국제 사회의 우려가 커지고 있다. 피지는 매년 수십만 명의 관광객이 찾는 인기 휴양지로, 지난해에만 약 100만 명에 가까운 방문객이 다녀간 것으로 집계됐다.

피지 전경. 사진=클립아트

5일(현지 시간) 뉴욕포스트 등 외신에 따르면 피지 보건부와 유엔 산하 에이즈 전담 기구인 유엔에이즈계획은 올해 피지 내 HIV 및 AIDS 환자 수가 3000명을 넘어 지난해의 두 배 수준에 이를 것으로 전망했다. 이는 지난해 대비 약 두 배에 달하는 수치다.

현지 보건 당국은 감염자가 급증한 원인으로 마약 사용 증가와 위험한 투약 관행을 꼽았다. 세계보건기구(WHO)가 지난해 12월 발표한 보고서에 따르면, 피지 내 마약 사용자들 사이에서 주사기 공동 사용이 광범위하게 이뤄지고 있다.

특히 ‘블루투스’(Bluetoothing)로 불리는 극단적인 약물 사용 방식이 감염을 대폭 확산시킨 것으로 지목된다. 이는 마약을 구하지 못한 사람이 이미 약물에 취한 다른 사람의 혈액을 뽑아 자신의 몸에 주사하는 행위다.

이로 인해 인구 100만명도 채 되지 않는 피지에서 2024년 한 해 동안 나온 신규 HIV 감염자 수는 1583명에 달했으며, 2025년 상반기에만 1226건이 추가로 보고됐다.

사태가 심각해지자 피지 정부는 지난 1월 공식적으로 ‘HIV 발병’(Outbreak)을 선언하고 국가적 위기 대응에 나섰다. 피지 보건부는 WHO 등과 협력해 감염 확산 방지를 위한 긴급 대책 마련에 고심하고 있다.

유엔개발계획 관계자는 “피해를 최소화하기 위해 신속한 대응이 필요하다”며 “HIV 검사와 치료 접근성을 확대해 누구도 의료 체계에서 배제되지 않도록 해야 한다”고 강조했다.

한편 호주 등 주변국들은 자국민을 대상으로 피지 여행 시 감염 위험이 있는 행동을 자제할 것을 권고하며 경계를 강화하고 있다.