아침까지 -10도 안팎 강추위…오후엔 기온 올라 '포근'

꽃샘추위가 찾아온 17일 오전 서울 종로구 광화문사거리에서 두터운 옷을 입은 출근길 시민들이 건널목을 지나고 있다. /2025.3.17 이제원 선임기자

월요일인 9일 전국이 대체로 맑은 가운데 아침까지 강추위가 이어지다가 낮부터 차차 포근해지겠다.



전국 대부분 지역의 아침 기온이 -15∼-5도(강원 내륙·산지 -15도 이하)로 낮겠으며 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아 춥겠다.



기온은 낮부터 차차 올라 평년(최저 -10∼0도, 최고 3∼9도)과 비슷하거나 조금 높겠다.



낮 최고기온은 3∼10도로 예보됐다.



낮 동안 기온이 오르면서 강, 호수, 저수지, 하천 등의 얼음이 녹아 얇아져 깨질 우려가 있으니 안전사고에 유의해야 한다.



이날 오전 5시 현재 기온은 서울 -9.8도, 인천 -9.2도, 수원 -11.1도, 춘천 -12.9도, 강릉 -4.0도, 청주 -8.0도, 대전 -8.8도, 전주 -6.3도, 광주 -6.1도, 제주 2.3도, 대구 -5.3도, 부산 -4.9도, 울산 -6.4도, 창원 -4.6도 등이다.



동쪽 지역을 중심으로 대기가 매우 건조해 산불과 화재에 각별한 주의가 필요하다.



미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.



바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다.



안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼3.5m, 서해 0.5∼2.5m, 남해 0.5∼3.5m로 예상된다.

<연합>