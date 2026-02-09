메뉴보기메뉴 보기 검색

'술값만 100만 원' 송해나, 카드값 공개

입력 :
수정 :
폰트 크게 폰트 작게
오세영 온라인 뉴스 기자 comeon@segye.com
구글 네이버 유튜브
지난 8일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에 출연한 송해나가 지출을 확인하고 있다. SBS Entertainment
지난 8일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에 출연한 송해나가 지출을 확인하고 있다. SBS Entertainment

모델 겸 방송인 송해나가 카드 사용 내역을 확인하고, 술값에만 100만 원이 넘게 지출해 놀라움을 자아냈다. 

 

지난 8일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에 출연한 송해나. 은행에 다녀온 후 그는 카드 명세서를 살폈다.

 

이사 전후 100만 원가량의 금액 차이가 난다고 고백했는데, “이사 전에는 대략 200만 원 정도 쓴 것 같았는데, 이사 후 카드 값이 많아졌다”고 말했다.

 

송해나는 원인을 파악하기 위해 빨간색 펜을 들고 소비 내역을 체크했다. 결제 내역에 하나씩 밑줄을 쳐가며 확인하던 그는 “술값이 15만 2400원, 또 15만 6000원, 이것도 술값이고”라며 술에 대한 지출이 계속됐다.

 

이어 “이번엔 술값이 50만 원”이라며 술값으로만 빠르게 100만 원을 채워갔다. 밖에서 사 먹는 경우가 많았다고.

 

이마를 긁적이며 “너무 크게 썼네”라고 자책하는 송해나를 보고 프로그램 출연자들은 “줄여야지”라고 조언했다.

 

그는 “술자리에 가면 내가 계산하려는 편이긴 한데, 50만 원은 좀 과했던 것 같다”고 후회했지만, “뭐 그땐 행복했겠지”라고 스스로를 다독였다.

 

송해나는 모델 겸 방송인으로 과거 온스타일 프로그램 ‘도전! 수퍼모델 코리아2’에 참가했다. 영화, 드라마, 예능을 넘나드는 다양한 매체에서 얼굴을 비췄다.

오세영 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

이슈 나우

더보기