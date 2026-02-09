빅뱅 출신 탑 솔로 신곡 MV에 나나 출연…비주얼 시너지 기대

나나, 탑. 뉴스1

배우 겸 가수 나나가 빅뱅 출신 탑 솔로 뮤직비디오에 출연한다.

탑 측 관계자는 9일 뉴스1에 "나나가 탑의 뮤직비디오에 출연한다"고 밝혔다.

나나와 탑은 지난해 이미 뮤직비디오 촬영을 마쳤다는 후문이다. 두 사람이 함께 호흡을 맞추는 것은 이번이 처음으로, 선남선녀 비주얼 시너지에도 기대가 쏠린다.

앞서 지난달 1일 탑은 자신의 인스타그램에 "새 앨범이 발매된다"(A NEW ALBUM IS ON THE WAY)이라는 글과 함께 영상을 게시했다. 또한 탑은 "다중 관점"(ANOTHER DIMENSION)이라는 글도 덧붙이며 새 음반명을 예고했다.

탑이 솔로 곡을 내는 건 지난 2013년 11월 발매된 디지털 싱글 '둠 다다'(DOOM DADA) 이후 약 13년 만이다. 특히 올해는 빅뱅 데뷔 20주년이기도 하기에 더욱 기대를 모은다.

탑은 지난 2006년 그룹 빅뱅 멤버로 데뷔했다. 이후 탑은 2016년 대마초 흡연 혐의로 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고받고 활동을 중단했다.

그러던 중 2022년 4월 빅뱅의 디지털 싱글 '봄여름가을겨울 (Still Life)'에 참여한 뒤 탑은 지난 2023년 팀에서 공식 탈퇴했다. 또한 그는 연예계 은퇴성 발언을 하기도 했지만 2024년 12월 공개된 넷플릭스 오리지널 시리즈 '오징어 게임2'에서 타노스 역으로 출연하면서 8년 만에 연기 활동에 복귀했다.

