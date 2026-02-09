"김경, 차명후원 도운 측근들에 CES 출입증 배부"…고발인 조사

서울 강서경찰서는 김경 전 서울시의원의 가전·IT 전시회 CES 출입증 사적 유용 의혹을 고발한 정의당 이상욱 강서구위원장을 9일 오전 불러 고발 경위를 조사 중이다.

김경 전 시의원을 직권남용권리행사방해 등 혐의로 고발한 이상욱 정의당 강서구위원장이 9일 서울 강서경찰서에 고발인 조사를 위해 출석하고 있다.

경찰 조사에 앞서 취재진을 만난 이 위원장은 "김 전 의원과 CES 일정에 동행한 사람들은 공천헌금 조성과 쪼개기 차명 후원 등을 주도적으로 기획한 인물들"이라며 "김 전 시의원뿐만 아니라 측근 전반에 대해 철저한 수사를 촉구하겠다"고 말했다.



이 위원장은 김 전 시의원이 서울시의회 피감기관인 서울관광재단과 서울경제진흥원에서 장당 100만원 이상의 CES 출입증을 11장 발급받아 자신의 영등포구청장 출마 선거조직원들에게 배포한 혐의(직권남용 권리행사방해 등)가 있다며 지난달 14일 서울경찰청에 고발했다. 이후 사건은 강서경찰서에 배당됐다.



김 전 시의원은 공천헌금 수사가 시작된 직후인 지난해 12월 31일 미국에 있는 자녀를 만나겠다며 돌연 도피성 출국해 11일간 머물다 귀국했다. 그는 정작 자녀는 만나지 못한 것으로 알려졌으나, 미 라스베이거스에서 열린 IT·가전 전시회 CES에서 목격돼 공분을 샀다.

