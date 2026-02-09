靑, ‘AI 시대 사회적 해법’ 시민사회와 머리 맞댄다…9일 간담회 개최

청와대와 정부가 9일 시민사회와 만나 인공지능(AI) 정책을 주제로 의견을 나눈다. AI 기술 확산에 따른 일자리 변화부터 디지털 격차로 인한 양극화 심화 등 AI 시대가 불러올 국민 삶과 직결된 과제들을 풀어나가기 위한 방안들이 논의될 전망이다.

청와대는 이날 오후 하정우 AI미래기획수석과 국가AI전략위원회가 시민사회 대표들과 함께하는 간담회를 열고 AI 기본법, AI 행동계획 등을 둘러싼 여러 쟁점에 대해 논의한다고 밝혔다.

청와대는 “이재명 대통령이 최근 여러 차례 강조한 AI 시대로의 급격한 변화에 따른 대응책이 논의될 예정”이라고 전했다. 하 수석이 직접 시민사회와 대화에 나선 것 역시 ‘현장의 의견을 직접 경청하라’는 이 대통령 지시에 따른 것이라고 청와대는 설명했다. AI 정책을 추진하는 과정에서 나오는 시민사회의 다양한 목소리도 중요한 정책 자산으로 존중하며 경청해야 한다는 취지다.

시민사회 역시 정책에 대한 의견 개진을 넘어 정부의 고민과 한계를 직접 들으며 상호 공감대를 넓힐 수 있을 것으로 청와대는 기대하고 있다. 정부도 이번 소통을 통해 AI 기술 발전과 산업 육성이 국민의 권리와 안전, 민주주의에 미치는 영향을 시민사회와 함께 숙고할 방침이다.

하 수석은 “AI 시대의 사회적 변화에 선제적으로 대응하는 것은 대한민국이 AI 3강을 넘어 ‘AI 기본사회’로 나아가는 필수 요소가 될 것이라고 본다”며 “관련 제도를 안정적으로 정착시켜 나가는 것이 진정한 AI 강국이 되는 길”이라고 강조했다. 그는 이어 “이번 간담회를 계기로 AI 정책을 둘러싼 논쟁이 찬반 대립을 넘어 이해와 조율을 통해 합리적인 해법을 함께 모색하는 과정으로 발전하기를 바란다”고 밝혔다.