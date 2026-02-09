BNK부산은행, 1500억 규모 소상공인 특별자금 지원

BNK부산은행은 9일 부산시청에서 부산시, 부산신용보증재단과 ‘2026년 부산시 소상공인 특별자금 지원 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

협약을 통해 부산은행은 1500억원 규모의 신용보증부대출 재원을 마련하고, 부산시는 5년간 1.5%포인트의 이차보전을 지원한다. 부산신용보증재단은 특별출연금을 바탕으로 신용보증을 공급한다.

김성주 BNK부산은행장(왼쪽 세 번째)과 박형준 부산시장(왼쪽 다섯 번째), 구교성 부산신용보증재단 이사장(오른쪽 세 번째)이 9일 부산시청에서 ‘소상공인 특별자금 지원 업무협약’을 체결하고, 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. 부산은행 제공

부산은행은 확보된 1500억원의 보증대출 재원으로 소상공인 특성과 성장단계에 맞춘 금융상품을 출시한다. 먼저 지난달 총 300억원 규모의 ‘소상공인 지원 협약보증대출Ⅰ’을 출시해 지역 소상공인의 안정적인 사업 영위를 지원하고 있다.

이어 성장성과 확장 가능성이 높은 소상공인을 대상으로 업체당 최대 2억원을 지원하는 ‘B-라이콘 육성 협약보증대출’을 1000억원 규모로 이날부터 판매한다. 남은 200억원의 재원을 활용해 또 다른 포용금융 상품도 준비 중이다.

김성주 은행장은 “이번 특별자금 협약은 지역 소상공인이 위기를 극복하고 다시 성장할 수 있도록 돕는 포용금융 실천의 일환”이라며 “앞으로 지자체 및 유관기관과 협력을 통해 지역경제 활성화에 이바지 하겠다”고 강조했다.