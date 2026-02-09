與, ‘외국인 여성 수입’ 발언 김희수 진도군수 제명

“중대한 징계 사유 발생해 비상징계”

더불어민주당은 9일 ‘외국인 여성 수입’ 발언으로 논란을 일으킨 김희수 전남 진도군수를 당에서 제명했다고 밝혔다.

김희수 전남 진도군수. 뉴시스

민주당 박수현 수석대변인은 국회에서 당 최고위원회를 마친 뒤 취재진에 “중대한 징계 사유가 발생한 당원 1명에 대한 비상징계가 이뤄진 것”이라고 설명했다. 이러한 징계 의결에 최고위원 전원이 찬성 의견을 냈다고 박 수석대변인은 전했다.

앞서 문정복 최고위원은 회의에서 “여성은 수입 대상이 아니다. 여성은 이주 정책의 도구가 아니다”라고 김 군수를 공개 질타했다. 문 최고위원은 “본질은 성인지 감수성 부족을 넘어 사람을 물건처럼 취급한 것”이라고 거듭 김 군수를 비판했다.

김 군수는 지난 4일 해남문화예술회관에서 열린 ‘광주·전남 행정통합 찾아가는 타운홀미팅’에서 “광주·전남이 통합할 때 인구 소멸에 대한 것을 법제화해서 정 못하면 스리랑카나 베트남이나 그쪽 젊은 처녀들 좀 수입을 해서 농촌 총각들 장가도 보내야 한다”고 발언해 논란을 자초했다.

이에 주한 베트남대사관은 항의서한을 보냈고 진 군수는 사과문을 발표했다. 김 군수는 “인구소멸 문제 해결을 위한 제도적 대응 필요성을 강조하는 과정에서 부적절한 표현을 사용했다”며 “오해와 불편을 드린 점에 대해 깊이 유감을 표한다”고 했다.

김 군수는 4수 끝에 무소속을 당선된 뒤 지난해 민주당에 입당했다. 그러나 당에서 제명됨에 따라 민주당 소속으로는 재선에 도전하기 어렵게 됐다. 향후 군수 후보를 정하기 위한 민주당 내부 경선은 이재각 전남도당 부위원장과 김인정 전남도의원 간 맞수 대결로 치러질 것으로 보인다.

호남 지역을 주요 거점으로 삼고 있는 조국혁신당도 해남·완도·진도 지역위원회를 출범한 만큼 진도군수 선거에 후보를 낼 것으로 전망된다.