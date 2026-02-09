컴투스홀딩스, ‘스피릿 테일즈’ 신규 콘텐츠 추가

컴투스홀딩스 캐주얼 MMORPG ‘스피릿 테일즈’

신규 콘텐츠 ‘고대신 수련’ 추가

컴투스홀딩스가 캐주얼 MMORPG(다중접속역할수행게임) ‘스피릿 테일즈(Spirit Tales)’의 신규 콘텐츠 업데이트를 진행했다.

이번 업데이트를 통해 새롭게 추가된 ‘고대신 수련’은 38레벨 이상 유저가 2인 이상 파티를 구성해 매일 도전할 수 있는 콘텐츠다. 참여 횟수에 제한이 없으며, 다량의 장비를 보상으로 획득할 수 있다. 특히 30회 도전까지는 추가 장비 보상이 제공되어 유저들의 성장 속도를 높인다.

스피릿 테일즈가 신규 콘텐츠를 선보인다. 컴투스홀딩스 제공

서버별 ‘고대신 수련’ 진행 정도가 일정 수치에 도달하면 월드보스 ‘고대신’이 부활한다. 월드보스 콘텐츠는 매일 오후 7시 30분부터 진행되며, 진행도에 따라 최대 6번까지 도전할 수 있다. 고대신은 무한대의 체력을 가지고 있으며, 4분의 제한시간 동안 유저가 입힌 피해량에 따라 보상이 결정된다. 참여 보상을 포함해 최대 4개까지 개인 보상 상자를 얻을 수 있다.

장비의 숨겨진 능력을 개방하는 ‘장비 감정’도 새롭게 추가됐다. 30레벨부터 활성화되며, 미감정 상태의 장비를 감정해 추가적인 속성을 확인할 수 있다.

또한, 업데이트 기념 ‘5일 출석 이벤트’, ‘다이아 룰렛 이벤트’도 함께 진행한다.

한편, ‘스피릿 테일즈’는 40여 종에 달하는 정령들을 모집하고 성장시키는 재미를 비롯해 다양한 던전과 PvP, 소셜 콘텐츠 등을 통해 협력 플레이의 즐거움을 제공하는 캐주얼 게임이다. 모바일과 PC 간 크로스 플레이를 지원해 언제 어디서나 편리하게 게임을 즐길 수 있다.