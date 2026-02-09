'새만금 수상태양광 1단계' 2029년 조기 구축 시동

1.2GW 대형 프로젝트 본격화

전북도·새만금청·한수원·한전 맞손

RE100 산단 전력공급 인프라 조기 구축

전북도가 새만금 수상태양광 1단계 발전사업의 적기 구축을 위해 관계기관과 손잡았다. 1.2GW급 대형 프로젝트를 통해 RE100(재생에너지 100% 사용) 산업단지에 전력을 공급하기 위한 기반 시설을 조기에 구축하기 위한 협력이다.

9일 전북도청에서 열린 새만금 수상태양광(1단계) 발전사업의 원활한 추진과 조기 계통 연계를 위한 업무협약(MOU)식에서 김동철 한국전력공사 사장과 김관영 전북도지사, 김의겸 새만금개발청장, 전대욱 한국수력원자력㈜ 사장 직무대행(왼쪽부터)이 협약서를 들어 보이고 있다. 전북도 제공

전북도는 9일 도청에서 새만금개발청, 한국전력공사, 한국수력원자력㈜와 함께 ‘새만금 수상태양광(1단계) 발전사업’의 원활한 추진과 조기 계통 연계를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 협약식에는 김관영 전북도지사를 비롯해 김성환 기후에너지환경부 장관, 안호영 국회 기후에너지환경노동위원회 위원장, 김의겸 새만금개발청장, 김동철 한국전력공사 사장, 전대욱 한국수력원자력㈜ 사장 직무대행 등이 참석했다.

새만금 수상태양광 1단계 사업은 총사업비 3조원을 투자해 새만금 내 수역 13.5㎢에 1.2GW 규모의 태양광 발전시설을 설치하는 대형 재생에너지 프로젝트다. 완공 시 연간 1700GWh의 전력을 생산할 수 있다. 이는 35만 가구가 1년간 사용할 수 있는 전력량에 해당한다.

이번 협약은 수상태양광 발전사업을 차질 없이 추진하고, 전력 계통을 조기에 연계해 새만금에서 생산된 재생에너지를 RE100 산단에 안정적으로 공급하는 게 목표다. 특히 새만금 재생에너지를 지역에서 우선 활용하는 지산지소(地產地消) 기반을 마련해 지역 에너지 자립도를 높일 것으로 기대한다.

9일 전북도청에서 열린 새만금 수상태양광(1단계) 발전사업의 원활한 추진과 조기 계통 연계를 위한 업무협약(MOU)식. 왼쪽부터 김동철 한국전력공사 사장과 김관영 전북도지사, 안호영 국회 기후에너지환경노동위원회 위원장, 김성환 기후에너지환경부 장관, 김의겸 새만금개발청장, 전대욱 한국수력원자력㈜ 사장 직무대행. 전북도 제공

협약에 따라 전북도와 새만금개발청은 사업 추진에 필요한 행정 지원과 인허가 절차를 신속히 처리하고, 한전은 송·변전 설비를 조기에 구축한다. 한국수력원자력㈜는 수상태양광 발전시설의 계통 연계 설비 구축을 맡아 추진한다. 도와 관계기관은 지난해부터 최근까지 30여 차례 실무 회의를 열어 계통 연계 단축 방안과 새만금 변환소 위치 변경 등 최적의 추진 방안에 합의했으며, 이를 바탕으로 2029년 12월 상업 운전을 목표로 사업을 본격화할 방침이다.

전북도는 이번 협약을 통해 새만금이 대규모 재생에너지 생산과 활용이 동시에 가능한 RE100 산단 전초기지로 자리매김하고, 재생에너지를 기반으로 한 첨단 산업 유치와 지역경제 활성화에 탄력받을 것으로 보고 있다. 김관영 전북도지사는 “이번 협약은 지연됐던 새만금 수상태양광 사업을 정상 궤도에 올리고, 2029년 상업 운전 목표를 실현하기 위한 실행 체계를 완성한 것”이라며 “청정전력을 바탕으로 RE100 수요 기업을 유치해 국가 미래성장을 이끄는 거점으로 도약할 것”이라고 말했다.