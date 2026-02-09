대세 허경환 "2년 이상 만나야 명품 선물"

'아니 근데 진짜!'가 그룹 멤버 모집에 나선다.
9일 오후 10시10분 방송하는 토크쇼 SBS TV '아니 근데 진짜!'에서는 탁재훈, 이상민, 이수지, 엑소 카이가 코첼라 진출을 꿈꾸는 혼성그룹으로 변신해 새로운 모습을 보여줄 예정이다.
이들은 어디서도 본 적 없는 오디션을 진행한다.
이날 오디션에는 다양한 예능에서 주가를 올리고 있는 허경환이 참가자로 등장한다.
그는 시종일관 자신의 의도와 다르게 흘러가는 현장 분위기에 초조한 모습을 숨기지 못 한다. 특히 사생활 검증 타임에서 고전하는 모습을 보인다.
허경환은 "2년 이상 만나야 명품을 선물해 줄 수 있다", "여자 친구가 가방을 사달라고 하면 헤어진다"라고 말하는 등 자신만의 독특한 선물 기준을 공개해 웃음을 자아낸다.
이어 이수지가 허경환이 여자 개그맨들의 짝사랑 대상이었다고 말하며, 자신도 좋아한 적이 있다고 말한다.
이에 허경환은 "이수지는 나 말고 김준현을 짝사랑했다"며 폭탄 발언을 해 모두를 놀라게 한다.
갑작스러운 폭로에 당황한 이수지는 김준현 짝사랑 사건의 전말을 공개한다.
<뉴시스>