“극복하고자 나를 끊임없이 채찍질”…성룡, ‘ADHD’ 공개 고백

홍콩의 액션 스타인 배우 겸 감독 성룡이 자신이 ADHD(주의력결핍 과잉행동장애)를 겪고 있다고 밝혀 눈길을 끌었다.

성룡은 지난달 30일 중국 사회관계망서비스(SNS) 샤오홍슈에 계정을 개설하고 영상을 올렸다.

영상에서 그는 일상을 소개하며 “나는 전 세계를 돌아다니며 감상하는 것을 좋아한다. 가끔 산에서 라면을 먹기도 하고 노래도 하고 운동하는 것을 좋아한다”고 말했다. 이어 “강아지와 놀기도 하고 화분을 가꾸기도 한다”며 “어떻게 하면 ADHD를 가진 내가 집중할 수 있을까? 어떤 각도로 찍어야 내 얼굴이 작아 보일까?”라고 덧붙였다.

배우 겸 감독 성룡. 연합뉴스

그는 “나는 이렇게 살아왔고, ADHD가 있다. 앞으로 자주 놀러오겠다”라고 말하며 자신의 상태를 공개적으로 언급했다. 성룡은 어린 시절부터 집중력을 유지하는 데 어려움을 겪었으며, 이를 극복하기 위해 촬영 현장에서 끊임없이 자신을 채찍질하며 몰두해왔다고 설명했다.

ADHD는 ‘Attention Deficit Hyperactivity Disorder’의 약자로, 주의력 저하와 과잉행동, 충동성이 주요 특징인 신경발달장애다. 주로 아동기에 진단되지만 성인기까지 증상이 이어지기도 한다. 집중 유지의 어려움, 충동적 행동, 과제 수행의 지속성 부족 등이 대표적 증상으로 알려져 있다. 약물치료와 행동치료, 규칙적인 운동과 수면 관리 등으로 증상 완화가 가능하다.

1954년생인 성룡은 1962년 데뷔 이후 ‘취권’, ‘프로젝트 A’, ‘폴리스 스토리’, ‘시티헌터’, ‘러시 아워’ 시리즈 등으로 세계적인 인기를 얻었다. 그는 최근에도 신작 활동을 이어가고 있으며, 현지에서 ‘러시 아워’ 4편과 ‘뉴 폴리스 스토리 2’를 준비하는 중이다.