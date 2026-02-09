[포토] 아들 졸업식 참석한 이부진 호텔신라 사장

이부진 호텔신라 사장이 9일 서울 강남구 휘문고등학교에서 열린 아들 임동현군의 졸업식에 참석해 함께 이동하고 있다.

이부진 호텔신라 사장이 9일 서울 강남구 휘문고등학교에서 열린 아들 임동현군의 졸업식에 참석해 기념 촬영을 하고 있다. 이부진 호텔신라 사장의 장남 임동현군은 2026학년도 수시모집 전형에서 서울대 경제학부에 합격했다.