부산 만덕∼센텀 ‘11.3분 시대’

국내 첫 전차량 통행 ‘대심도’

착공 5년 만에 … 10일 0시 개통

설 연휴 18일까지 무료 통행

부산의 교통혁신을 이끌 새로운 교통지도가 25년 만에 완성된다. 국내 최초로 전차량 통행이 가능한 도시고속화도로(대심도)가 착공 5년 만에 개통된다.



부산시는 10일 0시부터 부산 내부순환도로의 마지막 구간인 ‘만덕~센텀 도시고속화도로’를 전면 개통한다고 9일 밝혔다. 만덕~센텀 대심도는 2001년 ‘부산시 내부순환도로망’ 계획 수립 이후 25년 만에 남은 구간을 완성하는 마지막 연결 고리로, 개통과 동시에 부산의 내부순환도로망이 완성된 것이다.



만덕~센텀 대심도는 부산 북구 만덕동(만덕대로)과 해운대구 재송동(수영강변대로)을 연결하는 총연장 9.62㎞ 왕복 4차로 터널이다. 국내 최초 지하 40m 이상 깊이에 건설돼 모든 차량이 통행할 수 있는 ‘도심통과 지하도로’로 지상 교통과 완전히 분리된 새로운 교통축을 형성하며, 지상 중심의 교통체계를 바꾸는 계기가 될 전망이다. 대심도 개통으로 기존 40분 이상 걸리던 만덕~센텀 구간 이동 시간이 10분대(11.3분)로 단축돼 물류 이동의 부담이 줄고, 부산 전역의 교통 흐름도 한층 원활해질 전망이다. 또 연간 648억원의 통행비용이 절감되고, 1조2332억원의 생산유발효과와 9599명의 고용창출 등의 경제효과가 기대된다.

특히 첨단 환기·배수·화재안전 시스템이 적용돼 안전성과 쾌적성을 동시에 확보하면서 부산을 넘어 대한민국 교통기술의 새로운 기준을 세우는 성과로 평가된다. 또 공사 과정에서 지반 안정화와 초정밀 굴착 기술, 스마트 안전 모니터링 등 최신 공법이 총동원돼 안전성과 효율성을 동시에 확보했다. 이를 통해 지역균형개발과 지상도로 교통혼잡 완화 및 환경친화적인 도로건설이라는 결과도 도출했다. 부산 전역의 교통 흐름이 한층 원활해질 전망이다.



만덕~센텀 대심도는 설 연휴인 18일까지 무료로 통행할 수 있고, 19일부터 통행료가 부과된다. 만덕IC에서 센텀IC 통과 기준 출근 시간인 오전 7~12시, 퇴근 시간인 오후 4~9시 승용차 기준 2500원이 부과된다.