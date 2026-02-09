'푸른 산호초' 마츠다 세이코, 첫 내한 공연 개최… '영원한 아이돌'

일본의 ‘영원한 아이돌’ 마츠다 세이코가 데뷔 45년 만에 처음으로 한국 팬들과 만난다.
마츠다 세이코는 2월 22일 인천 인스파이어 아레나 공연장에서 첫 내한 공연 ‘인스파이어 콘서트 시리즈 #7: 마쓰다 세이코 45주년 기념 콘서트 투어 – 싱!싱!싱! 인 코리아’를 개최한다.
이는 인스파이어 리조트가 자체 기획하는 콘서트 ‘인스파이어 콘서트 시리즈’의 일곱 번째 공연이다. 이번 공연은 그의 가수 인생 45주년을 기념하는 투어의 일환이자, 긴 시간 기다려온 한국 팬들과의 첫 만남이다.
1980년, 18세의 나이에 ‘맨발의 계절’로 데뷔한 마츠다 세이코는 등장과 동시에 일본 열도를 뒤흔들었다. 청순한 외모와 폭발적인 가창력을 겸비한 그는 일본에서 나아가 아시아 전역에서 큰 관심을 받았다.
마츠다 세이코는 ‘바람은 가을색’, ‘여름의 문’ 등 발표하는 곡마다 큰 사랑을 받았다. 1980년부터 1988년까지 발표한 싱글 중 24곡을 연속으로 오리콘 차트 1위에 올리며 총 2963만장의 앨범 판매고를 기록하는 등 ‘영원한 아이돌’로의 자리를 공고히 했다.
마츠다 세이코는 이러한 수식어를 안겨준 ‘푸른 산호초’를 공연에서 선보일 예정이다. 1980년대 일본 버블 경제 황금기의 상징과도 같은 이 곡은 국민 아이돌에 대한 향수를 불러일으키며 벌써부터 팬들의 기대감을 고조시키고 있다.
또 최근 걸그룹 뉴진스 멤버 하니가 도쿄돔 팬미팅에서 ‘푸른 산호초’를 커버하며 마츠다 세이코의 단발머리와 마린룩을 재현해 화제를 모은 만큼, 한일 Z세대의 접점으로 그 역할을 확장할 것으로 보인다.