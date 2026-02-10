[이코노 브리핑] 미래에셋증권, 2025년 영업익 역대 최대 외

미래에셋증권, 작년 영업익 역대 최대

미래에셋증권은 지난해 영업이익이 1조9150억원으로 전년 대비 61.2% 늘었다고 9일 공시했다. 당기순이익은 1조5936억원, 세전이익은 2조800억원으로 같은 기간 대비 각각 72.2%, 69.9%씩 증가했다. 모두 역대 최대 실적이다. 전년 대비 위탁매매수수료 수익은 43%, 금융상품판매 수수료는 21% 증가하면서 핵심 사업부문도 모두 사상 최대 실적을 달성했다.

신한투자증권, 첫 발행어음 상품 출시

신한투자증권이 첫 발행어음 상품인 ‘신한 프리미어 발행어음’을 9일 출시했다고 밝혔다. 해당 상품은 개인고객 대상의 1년 이내 만기 어음으로 약정한 수익률에 따라 원금과 이자를 지급한다. 최소 가입금액은 100만원이며 수시형은 세전 연 2.50%, 약정형은 가입 기간에 따라 연 2.30∼3.30%의 금리를 적용한다.

국민銀, 모니모와 설 맞이 이벤트 진행

KB국민은행이 삼성금융네트웍스의 통합 금융 플랫폼인 모니모와 협업한 ‘모니모 KB 매일이자 통장’의 설 맞이 이벤트를 오는 22일까지 진행한다. 모니모 앱에서 이벤트 미션을 달성하면 세뱃돈 봉투를 지급하는 방식이다. 미션은 △모니모 KB 매일이자 통장 신규 개설 △삼성금융 자동이체 신규 연결 △이자받기 연속 5일, 10일 등이다.