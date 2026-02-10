GS건설, 호주 인프라 시장 공략 가속

GS건설이 미래 성장 동력 확보를 위한 호주 건설시장 공략에 속도를 내고 있다.
9일 GS건설에 따르면 허윤홍 대표는 지난 2~5일(현지시간) 호주를 방문해 현지 인프라 사업 현장을 점검하고 빅토리아주 주요 인사, 컨소시엄 파트너사 최고경영자(CEO)들과 잇따라 면담을 가졌다.
GS건설은 2021년 호주 건설시장에 처음 진출한 뒤 도로와 지하철 터널 등 대형 인프라 사업을 수행하며 경험을 쌓았다. 최근에는 대형 전력망 인프라 구축 사업으로 포트폴리오 확장을 준비하고 있다.
허 대표는 GS건설이 2024년 수주한 빅토리아주 외곽순환철도(SRL) 지하철 터널 공사 현장을 찾아 공정 진행 상황을 점검하고 현지 직원들을 격려했다. 또 GS건설이 호주 현지 기업들과 컨소시엄 형태로 입찰을 준비 중인 대형 전력망 인프라 구축 사업과 관련해 현지 전력분야 협력사 대표를 만나 사업 추진계획을 공유하는 등 지원에 나섰다.
GS건설 관계자는 “호주 건설시장에서 수행 중인 대규모 프로젝트를 성공적으로 완수하는 동시에 그간 축적한 사업 수행 경험과 기술력을 바탕으로 호주 시장에서 사업 저변을 지속 확대해 나갈 것”이라고 말했다.