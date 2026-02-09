등록임대 개편 부상… “공급 늘어 집값 안정” vs “전월세 불안 가중”

李, 제도 손질 시사에 엇갈린 반응



이재명 대통령이 민간 등록임대사업자 제도에 공개적으로 문제를 제기하며 사실상 제도 개편을 시사했다. 이는 빠른 주택 공급 효과를 내기 위해 다주택자에 이어 임대사업자 매물까지 시장에 풀리도록 하기 위한 포석으로 해석된다. 다만 아파트 등록임대 매물이 일몰을 앞둔 상황에서 집값 안정보다 전월세 시장 불안을 더 키울 수 있다는 우려도 제기된다.

다주택자 양도소득세 중과 유예 종료를 앞두고 강남권과 한강변을 중심으로 급매물이 풀리고 있는 지난 5일 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지의 모습. 뉴스1

이 대통령은 9일 엑스(X·옛 트위터)에 “의무임대 기간과 일정한 양도세 중과 제외기간이 지난 등록임대 다주택이 일반 다주택처럼 시장에 나오면 수십만호 공급 효과가 있다”고 밝혔다. 전날 “건설임대 아닌 매입임대를 계속 허용할지에 대한 의견을 묻는다”며 올린 글의 연장선이다.



이 대통령이 언급한 매입임대는 민간 임대사업자로 등록한 개인이 기존 주택을 사들여 임대하는 방식을 의미하는 것으로 보인다. 민간 등록임대사업자 제도에 따라 집주인이 임대주택으로 등록한 집은 의무 임대기간을 지켜야 하고, 이 기간에는 임대료를 연간 5% 이상 올릴 수 없다.



앞서 문재인정부는 2017년 임대차 시장 안정 차원에서 세제 혜택을 주며 다주택자의 임대사업자 등록을 유도했고, 매입임대가 크게 늘었다. 이후 집값이 급등하며 다주택자의 세금 회피 수단으로 악용된다는 비판이 커지자 2020년 아파트의 매입임대 신규 등록을 제한하고 비아파트 단기 임대(4년)를 폐지했다. 이후 윤석열정부가 부동산 경기 활성화 등을 이유로 단기 유형의 의무임대 기간을 6년으로 늘려 비아파트에 한해 부활시켰다.



전문가들은 대체로 임대사업자제도 손질 필요성에 공감했다. 최은영 한국도시연구소장은 “문재인정부에서 매입임대가 규제 대상에 빠지며 정책 일관성이 훼손되고, 규제 효과가 약화됐다”며 “이 대통령 발언은 과거 정책 실패 지점을 정확히 짚었다. 단순한 제도 손질을 넘어 공공임대 정책 전반을 점검하겠다는 신호”라고 말했다. 함영진 우리은행 부동산리서치랩장도 “매입임대라는 민감한 화두를 꺼낸 것 자체는 의미가 있다”며 “정책 일관성 확보와 시장 설득, 세입자 보호 장치를 어떻게 마련하는지가 관건”이라고 했다.

다만 매입임대 위축으로 세입자의 주거 불안이 커질 수 있다는 점은 숙제다. 성창엽 대한주택임대인협회 회장은 “등록 임대주택이 말소되면서 그동안 시세보다 낮게 유지되던 전·월세 물건이 일반 주택으로 전환되면 더 이상 증액 제한 의무가 없어 단기간 임대료가 시세 수준으로 급등할 수 있다”며 “결국 세금과 정책 부담이 임대인에게 전가되고, 이는 다시 임차인에게 돌아간다”고 주장했다.



이창무 한양대 교수(도시공학)는 “단기적인 시장 반응은 예측하기 어렵지만 전월세 시장이 불안해진다는 점은 비교적 명확하다”며 “계약갱신청구권 강화나 전월세 상한제 같은 더 강한 규제가 등장할 가능성이 있다. 단기적 안정책처럼 보일 수 있지만 장기적으로는 공급 위축과 임대주택의 질 저하로 이어져 악순환을 만들 수 있다”고 평가했다. 아파트 매입임대가 이미 폐지된 상태에서 빌라 등 비아파트 물량이 출회된다고 해서 시장 안정에 미칠 영향이 크지 않을 것이란 지적도 제기된다.

이재명 대통령이 지난 6일 창원 성산구 창원컨벤션센터에서 열린 '경남의 마음을 듣다' 타운홀미팅 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

여권은 이 대통령의 부동산 관련 인식과 발언에 호응하는 모양새다. 더불어민주당 정청래 대표는 “정부에서 추진하는 부동산감독원 설치법을 가장 빠른 시일 안에 통과시키겠다”며 “부동산감독원이 설치되면 상시적인 부동산 시장 현황을 모니터링하며 불법적인 가격 담합, 호가 부풀리기 등이 단속 대상이 될 것”이라고 말했다. 그는 “이재명정부는 부동산 투기와의 전쟁에서 반드시 승리할 것”이라며 “부동산 투기 세력의 불법이 확인되면 패가망신도 각오해야 할 것”이라고 말했다.



주택 4채를 보유한 한성숙 중소벤처기업부 장관은 3채를 처분하기로 했다. 중기부에 따르면 한 장관은 인사청문회 전후로 경기 양평 단독주택과 서울 강남구 오피스텔을 매물로 내놓은 데 이어 최근 송파구 잠실동 아파트도 팔기로 했다. 앞서 송미령 농림축산식품부 장관과 일부 청와대 참모진도 주택 매각에 나선 바 있다.