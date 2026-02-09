‘50년 금기’ 뒤집고 2연패 안착 [밀라노 동계올림픽]

美, 피겨 팀 이벤트 日 꺾고 우승

에이스 말리닌 이틀연속 ‘백플립’

부상 위험 탓 금지… 재작년 풀려

필살기 쿼드러플 없이도 金 견인

‘쿼드러플(4회전)의 신’ 일리야 말리닌(22)이 이틀 연속 ‘거꾸로’ 날아올랐다. 50년간 봉인된 ‘백플립’을 해금한 미국 피겨스케이팅 대표팀이 일본을 단 1점 차로 꺾고 2연패를 달성했다.



미국은 9일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 끝난 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 피겨스케이팅 팀 이벤트에서 총점 69를 기록, 일본(총점 68)을 단 1점 차로 제치고 금메달을 목에 걸었다. 앞서 2022 베이징 때도 팀 이벤트 우승을 이뤘던 미국은 이로서 종목 2연패에 성공했다.

일리야 말리닌이 9일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노?코르티나담페초 동계 올림픽 팀 이벤트 남자 싱글 프리스케이팅 경기에서 고난도 백플립을 선보이고 있다. 밀라노=로이터?연합뉴스

팀 이벤트는 남녀 싱글, 페어, 아이스댄스를 치른 뒤 각 종목 순위로 포인트를 매기고, 총점으로 메달을 수여한다. 미국은 총점 59점으로 일본과 공동 1위에서 경쟁 중이었는데, 말리닌이 나선 남자 싱글에서 순위가 갈렸다. 그는 백플립을 이틀 연속 재현하는 데 성공해 총 200.03점(1위)을 기록하고 팀 우승도 이끌었다.



백플립은 빙상에서 점프해 공중제비를 도는 기술이다. 올림픽에선 1976 인스부르크 때 테리 쿠비츠카(미국)가 처음 선보였다. 이듬해 국제빙상연맹(ISU)은 부상 위험을 이유로 백플립을 금지했다. 1998 나가노 때 수리야 보날리(프랑스)가 선보였지만, 아프리카계 선수로 차별을 주장한 그가 감점을 감수한 시위에 가까웠다. ISU는 2024년에야 백플립 금지를 풀었다.



말리닌은 8일 쇼트프로그램에서 올림픽 역사상 세 번째로 백플립을 선보였고, 이튿날에도 마무리로 백플립을 선택했다.



말리닌은 경기 후 “분위기, 에너지, 관중까지 모두 완벽했다”며 “경기 전 스스로에게 ‘이제 내 시간이야. 죽기 살기로 해보자’고 다짐했다. 결국 모든 건 나 자신에게 달려 있다는 걸 알고 있었다”고 떠올렸다.



말리닌의 진짜 장기는 백플립이 아니다. 자유자재로 쿼드러플을 해내는 그는 별명도 ‘쿼드갓(4회전의 신)’이다. 지난해 12월 ISU 피겨 그랑프리 파이널 프리스케이팅에선 사상 최초로 7개 점프 과제를 모두 쿼드러플로 마치고 역대 최고점(238.24점)을 경신했다. 이날 팀 이벤트 프리스케이팅에서도 7개 점프 과제 중 5개를 쿼드러플 점프로 처리했다.



아직 주 무기는 보여주지도 않았다. 왼발로 도약, 공중에서 4바퀴 반을 돌아 오른발로 착지하는 쿼드러플 악셀은 말리닌이 2022년 처음 성공했고, 지금도 그만 가능한 고난도 기술이다. 오는 11일 시작하는 남자 싱글 때 선보일 가능성이 크다. 올림픽 공식 홈페이지는 “말리닌은 남은 두 번의 연기에서 올림픽 사상 최초로 쿼드러플 악셀을 성공하는 선수가 될 것”이라고 기대했다.