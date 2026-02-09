컬링 듀오 뒤늦게 시동 걸렸지만… 준결승행 좌절 [밀라노 동계올림픽]

믹스더블 8차전서 加 9-5 제압

5연패 뒤 3연승… 승리 빛바래

5연패 뒤 3연승. 컬링 믹스더블의 김선영(32·강릉시청)·정영석(30·강원도청) 조가 8일 캐나다를 잡으며 3연승을 거뒀지만 아쉽게 준결승 문턱은 넘지 못했다. 이미 5승 이상을 거둔 팀이 4팀이나 되기 때문이다.



두 선수는 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 라운드로빈 8차전에서 캐나다 조슬린 피터먼·브렛 갤런트 조를 9-5로 물리쳤다.

한국 컬링 대표팀의 김선영과 정영석(오른쪽)이 8일 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 컬링 믹스더블 라운드로빈 6차전에서 미국을 꺾은 뒤 기뻐하고 있다. 코르티나담페초=AP연합뉴스

첫 경기부터 다섯 번째 경기까지 모두 패했던 두 선수는 미국과 에스토니아에 이어 캐나다를 연파해 라운드로빈 3승 5패를 기록했다. 혼성 2인조 경기인 컬링 믹스더블은 총 10개 팀이 출전해 라운드로빈 방식의 예선을 치러 상위 4개 팀이 준결승에 진출, 최종 순위를 가리는 방식으로 진행된다.



준결승 진출 가능성이 낮았던 한국은 캐나다를 상대로 집중력 있는 플레이를 펼치며 우위를 선점했다. 한국은 1-3으로 뒤진 4엔드에서 후공을 잡은 뒤 김선영이 마지막 스톤으로 하우스 안에 있던 상대 스톤을 밀어내면서 대거 3득점에 성공, 4-3으로 역전했다. 한국은 선공이던 5엔드에서도 2득점에 성공해 6-3으로 달아났다.



캐나다는 6엔드에서 파워플레이(후공을 가진 팀이 사전에 배치된 스톤의 위치를 변경해 대량 득점을 노릴 수 있는 권한·경기당 1회 사용 가능)를 신청해 2득점하면서 6-5로 점수 차를 좁혔다.



하지만 한국은 7엔드에서 파워플레이를 신청해 2득점하면서 8-5로 다시 격차를 벌렸고, 마지막 8엔드에서도 한 점을 보태 승리했다.