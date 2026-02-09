“대통령께 누 끼쳐 죄송”… 다시 한번 고개 숙인 정청래

당·청 갈등 표출에 수습 나섰지만

비당권파 “제2의 체포안 가결” 비판

국힘 “정치특검 자백한 꼴” 공세

더불어민주당 정청래 대표는 9일 ‘2차 종합특검’ 특별검사 후보에 전준철 변호사를 추천해 논란이 인 데 대해 “대통령에게 누를 끼쳐 드린 점에 대단히 죄송하다고 다시 한번 사과의 말씀을 드린다”고 고개를 숙였다. 전날 박수현 수석대변인을 통해 사과의 뜻을 밝힌 지 하루 만이다. 그러나 비당권파는 특검 후보 검증 실패로 이재명 대통령에게 정치적 부담을 안긴 정 대표에 대한 불만을 가라앉히지 못하고 있다.



국민의힘은 전 변호사가 특검에 임명되지 않은 것 자체로 2차 종합특검은 정치 중립성과 수사 공정성을 잃었다며 공세에 나섰다.

더불어민주당 정청래 대표가 9일 국회에서 열린 최고위원회의에서 2차 특검 추천 논란과 관련한 사과 발언을 하고 있다. 연합뉴스

정 대표는 국회에서 열린 당 회의에서 “당에서 벌어지는 모든 일의 최종 책임은 당 대표인 저에게 있다”며 “이번 특검 추천 관련해서도 마찬가지”라고 했다. “당에서 벌어지는 일에 대해 공은 당원들에게 돌리고 과는 제가 안고 간다”고도 했다. 전 변호사는 김성태 전 쌍방울그룹 회장을 변호한 이력이 있는데, 김 전 회장은 대북송금 의혹과 관련해 이 대통령에게 불리한 진술을 했다. 이 때문에 여권 내에선 전 변호사 추천을 이 대통령에 대한 ‘반역’으로 보는 시각이 있다.



정 대표는 이번 사태를 ‘시스템 미작동’에 따른 ‘인사 사고’로 규정했다. 특검 후보 추천이 당내 기구인 인사추천위원회를 통해 이뤄지지 않은 관행이 사태의 원인이라고 지목하면서다. 정 대표는 “이번과 같은 인사 사고를 막도록 시스템을 정비하겠다”고 했다.



비당권파는 정 대표 면전에서 날 선 비판을 쏟아냈다. 이언주 최고위원은 이번 일이 “제2의 체포동의안 가결과 다름없다”고 주장했다. 당 대표 시절 이 대통령에 대한 두 번째 체포동의안이 국회에서 가결됐던 일과 이번 사안이 맞먹는다는 것이다. 황명선 최고위원은 “변명으로 덮을 수 있는 일이 아니다”라고 화력을 보탰다.



전 변호사 추천을 주도한 것으로 알려진 당권파 이성윤 최고위원은 “소통이 부족했음을 느낀다. 유감스럽게 생각한다”고 했다. 그러면서도 전 변호사를 “윤석열정권에서 압수수색당하는 등 탄압받은 변호사”라고 옹호했다. 이 때문에 회의 직후 황 최고위원으로부터 “전준철 대변인처럼 얘기하면 되나”라고 항의를 들었다.



국민의힘은 이 대통령을 정조준했다. 송언석 원내대표는 당 회의에서 “이 대통령의 변호인은 국회의원도, 장관도, 금감원장도, 유엔대사도 되고 요직을 다 꿰차고 있는데, 대통령에게 불리하게 증언한 사람을 변호하는 것이 공직 결격 사유냐”고 했다. 박성훈 수석대변인은 “민주당 스스로 공정한 수사를 위한 특검이 아니라 정치 특검임을 자백한 꼴”이라고 했다.