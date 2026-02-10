가평서 軍헬기 추락… 탑승자 2명 사망

유사시 비상착륙훈련 중 참변

육군, 동일기종 운항 전면 중지

9일 경기 가평군에서 훈련하던 육군 헬기가 추락, 탑승자 2명이 숨졌다.

육군에 따르면, 이날 오전 9시45분쯤 경기 가평군 조종면 현리 주둔지에서 이륙해 비상절차훈련 중이던 항공부대 소속 헬기(AH-1S)가 오전 11시4분쯤 북한강 지류인 조종천의 물이 없는 자갈밭에 추락했다. 주둔지에서 800여m 떨어진 지점이다. 비상절차훈련이란 엔진을 끄지 않고 비정상 상태와 유사한 상황에서 비상착륙하는 정례 비행훈련이다. 헬기는 사고 당시 비무장 상태였다.

참혹한 현장 9일 경기 가평군 조종면에서 훈련 중 육군 헬기(AH-1S)가 추락한 현장에서 군과 경찰, 소방 관계자 등이 파손된 기체를 정리하는 등 사고현장을 수습하고 있다. 가평=연합뉴스

사고로 인한 폭발 및 화재, 민간 피해는 없는 것으로 파악된다고 육군은 밝혔다. 탑승했던 준위 계급의 50대 주조종사, 30대 부조종사는 사고 후 민간병원으로 긴급 후송됐으나 전원 사망했다. 이 기종이 추락해 인명사고가 발생한 것은 처음이다. 육군 관계자는 “해당 헬기는 오늘(9일) 아침 비행 전 점검을 했고 이상이 없었다”고 전했다.

육군은 사고 이후 동일 기종 운항을 중지했으며, 육군본부 참모차장대리(군수참모부장) 주관으로 사고대책본부를 구성해 추락 원인을 파악할 예정이다. 이날 사고가 발생한 헬기는 1991년 도입됐으며, 누적비행시간은 4500여시간을 기록했다. AH-1S 사고는 2018년 8월 경기 용인비행장에서 이륙 직전 불시착한 이후 7년 6개월 만이다.