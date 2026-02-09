화요일 전국에 비 또는 눈…추위 한풀 꺾여, 낮 최고 3∼9도

강수량·적설량은 적어…서울·경기북부 미세먼지 농도 '나쁨'

화요일인 10일에는 전국에 비 또는 눈이 내리겠다. 다만, 강수량과 적설량은 많지 않을 전망이다.



추위는 다소 누그러져 낮 최고기온이 3∼9도로 평년과 비슷하거나 높겠다.

눈이 내린 지난달 12일 서울 중구 을지로입구역 인근에서 우산을 쓴 시민이 이동하고 있다.

9일 기상청에 따르면 10일 오전 전남권·제주도에서 시작해 서울·인천·경기북부와 강원북부내륙·산지, 충남권, 전북, 경남권 등 전국 대부분 지역에 비 또는 눈이 내리겠다.



강수량은 서울·인천·경기·강원내륙과 산지·대구·경북 5㎜ 미만, 대전·세종·충남·충북·부산·울산·경남 5㎜ 안팎, 광주·전남·전북 5∼10㎜, 제주도 5∼15㎜로 예상된다.



예상 적설은 서울 1㎝ 미만, 경기북부·남동부, 강원중남부내륙·산지, 충북, 경남서부내륙 1∼3㎝, 강원북부내륙·산지와 전북동부 1∼5㎝, 제주도산지 2∼7㎝ 등이다.



기상청은 기압골의 발달과 위치, 이동속도 등에 따라 강수 시점과 지역이 달라질 수 있다며, 최신 예보를 지속해서 확인할 필요가 있다고 전했다.



비 또는 눈은 11일 오전에 대부분 그치겠다.



비나 눈이 내린 지역에서는 가시거리가 짧고 길이 미끄러운 곳이 많겠으며, 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 있겠다.



한파는 다소 누그러지면서 10일 아침 최저기온은 -7∼3도, 낮 최고기온은 3∼9도로 평년과 비슷하거나 조금 높겠다.



주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 0도와 4도, 인천 0도와 3도, 수원 -1도와 5도, 강릉 2도와 8도, 대전 -2도와 7도, 세종 -3도와 7도, 광주 -1도와 7도, 대구 -3도와 8도, 울산 -2도와 9도, 부산 2도와 9도, 제주 5도와 13도다.



낮 동안 기온이 오르면서 얼음이 녹아 깨질 우려가 있으니 안전사고에 유의해야 한다.



10일 동해안과 제주도에는 바람이 시속 55㎞ 안팎으로 강하게 부는 곳이 있겠다.



미세먼지 농도는 서울·경기북부는 '나쁨', 나머지 내륙 지역은 '보통' 수준을 보이겠다. 제주는 미세먼지 농도가 '좋음' 수준일 것으로 예상된다.

<연합>